¿Luis Carlos Origel y Juan José Origel son familia? Más allá de tener el mismo apellido este sería el vínculo entre ambos.

El nombre de Luis Carlos Origel se ha viralizado luego de que ha sido vinculado sentimentalmente a Andrea Legarreta, sin embargo muchos se han cuestionado sobre si es familiar de Juan José Origel.

¿Luis Carlos Origel y Juan José Origel son familia? Te decimos cuál es su vinculo

Luis Carlos Origel y Juan José Origel si son familia, por lo que ambos comparten un vínculo más allá del apellido.

Luis Carlos Origel y Juan José Origel (@lcorigel / Instagram )

Y es que Luis Carlos Origel es sobrino de Juan José Origel, sin embargo ambos se han desarrollado en carreras distintas pero vinculadas al mundo del espectáculo y televisión mexicana.

Uno como crítico del medio del espectáculo y el otro como figura del fitness y creador digital.

¿Además de ser familia Luis Carlos Origel y Juan José Origel comparte profesión?

Aunque Luis Carlos Origel y Juan José Origel se han desarrollado en ámbitos similares sus profesiones son completamente diferentes.

Luis Carlos Origel es un entrenador personal, creador de contenido fitness e influencer, se ha dado a conocer por su trabajo en redes sociales y su colaboración con programas como Hoy.

Inició su carrera en el fútbol antes de enfocarse completamente en el acondicionamiento físico, en 2017 trabajó junto Andrea Legarreta en la promoción de Comando Studio, el gimnasio que la conductora fundó con su expareja, Erik Rubín.

Mientras que Juan José Origel cuenta con una amplía trayectoria en la industria del espectáculo como periodista y conductor.

A lo largo de su trayectoria, Juan José Origel ha trabajado en diversos programas como Ventaneando, La Oreja, Hoy y Con Permiso.

El nombre de Luis Carlos Origel se viralizó en las redes sociales luego de que se le vinculo sentimentalmente con Andrea Legarreta luego de que han sido captados juntos en diversos eventos.

En medio de rumores sobre un romance con Luis Carlos Origel, Andrea Legarreta aclaró que su relación con él es estrictamente de amistad, ya que se conocen desde hace más de diez años.

“Lo conozco hace más de 10 años, es uno de mis mejores amigos, es un gran amigo, muy querido, de las personas más lindas que he conocido en mi vida, es hijo del hermano de Pepillo, es uno de mis mejores amigos, ¿qué les explicó más?” Andrea Legarreta

Sin embargo, Galilea Montijo volvió a reavivar los rumores sobre un posible romance entre Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta.