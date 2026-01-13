Galilea Montijo reaviva rumores sobre un posible romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel.

Durante el programa Hoy, Galilea Montijo causó controversia al referirse a la vida sentimental de Andrea Legarreta, ¿será que está estrenando novio?

¿Qué fue lo que dijo Galilea Montijo en vivo que reavivó rumores sobre Legarreta y Origel?

Tras su separación de Erik Rubín, se ha especulado sobre la vida sentimental de Andrea Legarreta y es que desde hace unos meses surgió el chisme de que tendría un romance con Luis Carlos Origel.

Aunque Andrea Legarreta negó las versiones de romance, Galilea Montijo las volvió a revivir por comentario que realizó en pleno programa Hoy.

Esto luego de que en plena dinámica, Galilea Montijo no dudo en cuestionarle a Andrea Legarreta: “Dormiste muy bien, ¿verdad? Se te nota. ¿Descansaste?”.

Ante este cuestionamiento, Andrea Legarreta se puso muy nerviosa y ante la insistencia de su compañera señaló: “No, nada”.

Los conductores de Hoy no dudaron en sumarse a esta situación a gritar en coro: “Ya es su año. Ya fue su año. Ya fue su año. Ya se consumó. Ya se consumó. Ya se consumó”.

Andrea Legarreta lució muy apenada y de inmediato se sonrojó ante los comentarios de sus compañeros.

¿Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel confirmaron su romance en Hoy?

Aunque no se mencionó el nombre de Luis Carlos Origel, en redes sociales se especuló de que los conductores de Hoy se podrían estar refiriendo a él.

Y es que en los últimos meses se ha especulado sobre un posible romance entre Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta luego de que han sido captados juntos en diferentes eventos.

Sin embargo tal parece que romance entre Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta se habría confirmado un día despues en plena dinámica del prograna Hoy, luego de que ambos aparecieron juntos.

Y es que al terminar un juego, los conductores le empezaron a gritar a Andrea Legarreta que ya había ganado, esto mientras que ella se encontraba a lado de Luis Carlos Origel.

Andrea Legarreta se mostró muy nerviosa mientras que Luis Carlos Origel no dudo en abrazarla.

Aunque ni Andrea Legarreta ni Luis Carlos Origel dijeron alguna palabra, los usuarios han tomado este video como una confirmación de su romance.