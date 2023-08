Desde hace tanto se divorciaron, que Lucero Mijares ya ni se acuerda de ver juntos a sus papás Lucero y Mijares.

Lucero Mijares -de 18 años de edad- ha reaccionado a la insistencia de algunos para que sus padres vuelvan a ser pareja tras la separación de la cantante.

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Lucero y Mijares continúan más fuertes que nunca, por la forma en la que se tratan durante la gira que realizan.

A mediados del mes de julio, Lucero anunció su separación de Michel Kuri luego de 11 años de romance.

La ruptura avivó los rumores y esperanzas que tienen algunos de verla de nuevo con Manuel Mijares, de quien se divorció en el 2011.

Lucero Mijares ya casi ni recuerda cómo eran sus papás como matrimonio, pues su gran amistad y proyectos laborales juntos los han llevado a convivir de otra manera.

En medio de los rumores de que Lucero y Manuel Mijares podrían retomar su romance, su hija ya reaccionó.

Lucero Mijares, hija menor de la famosa ex pareja, reaccionó ante la posibilidad de ver a sus padres nuevamente juntos.

Lucero Mijares aclaró que la relación de sus padres solo es 100% profesional y de amigos, dejando a un lado una posible reconciliación.

Asimismo, explicó que sus papás son buenos amigos y que esa dinámica la llevan al escenario haciendo cosas como darse besos en la mejilla o coquetearse .

Sin embargo, ante los rumores que ha levantado la buena química que tiene Lucero y Mijares en redes sociales y presentaciones en público,

Es la joven cantante quien responde si le gustaría ver a sus padres de nueva cuenta juntos como fue hace 10 años.

“A caray, pues… estaría medio raro, porque se separaron ya hace 10 años por ahí, yo era bien chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho de verlos juntos, entonces la verdad sería bastante raro para mí, pero ahora sí que su decisión”.

Lucero Mijares confesó que tanto ella como su hermano no se sintieron afectados por el divorcio de sus padres.

Por la forma en la que Lucero y Mijares se comportaron con ellos durante ese difícil momento.

“La verdad justamente, te repito, yo era muy chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho, y obviamente tiene que ver muchísimo con los papás, porque en nuestro caso, en el de mi hermano y yo, pues nunca vimos discusiones o cosas raras entre mis papás, que obviamente las hay, porque en todas las parejas las hay, pero afortunadamente no nos tocó”

Lucero Mijares