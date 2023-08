¡Va con todo! Lucero Mijares es captada en el hospital y demuestra que lo mejor está por llegar a El Mago.

A casi un mes de la fractura que sufrió en su debut en la obra musical “El Mago”, Lucero Mijares de 18 años de edad celebra una gran noticia a lado de sus fans.

Lucero Mijares acompañada del productor de El Mago, anuncia que después de 4 semanas sin poder bailar y cantar como se debe arriba del escenario, ahora sí lo va a poder lograr.

El 11 de julio de 2023, Lucero Mijares se lastimó el tobillo 10 minutos antes de su debut en la obra musical El Mago, bajo la producción de Juan Torres.

Sin embargo, ni eso la detuvo para salir al escenario y cumplir uno de sus sueños y alcanzar un nuevo éxito en su carrera artística.

Lucero Mijares demostró ser toda una profesional como sus famosos padres y en vez de lamentarse, continuó el primer día del show con éxito y desde ahí no suspendió ninguna de las funciones previstas.

No obstante, a casi un mes de la fractura en su tobillo, Lucero Mijares recibió una de las noticias que más esperaba: Le retiraran el yeso este lunes.

En redes sociales, Lucero Mijares fue captada desde el hospital a lado del productor de El Mago, Juan Torres para anunciar que le retiraron el yeso del tobillo después de 4 semanas que se lesionó.

Lucero Mijares deseaba tener más movilidad en el escenario y seguir cumpliendo su sueño de participar en una obra musical.

Juan Torres le dedicó unas palabras a Lucero Mijares demostrando el gran cariño que le tiene y dejando ver el profesionalismo de la cantante ante las adversidades.

El equipo de El Mago adaptó un aparato para que Lucero Mijares pudiera moverse sin problema en el escenario y explotar todo su talento aun con el tobillo fracturado.

Lucero Mijares no puede ocultar la alegría al saber que a partir de hoy podrá moverse a plenitud en el escenario del Teatro Hidalgo.

“Si ahorita estaba al 100, voy a estar al 1000. Estoy super contenta. Me voy a sentir liberada porque no he podido apoyar en varias semanas, pero ya me urge, la verdad estoy muy contenta”

Lucero Mijares