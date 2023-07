Lucero Mijares sufrió un fatal accidente en el debut de “El Mago”, pero ni eso la detuvo para salir al escenario y cumplir uno de sus grandes sueños.

Existe una frase muy usada en el argot teatral para desearle buena suerte a los actores y que en el caso de Lucero Mijares se cumplió de forma literal: “rómpete una pierna”.

Pese a ello, Lucero Mijares demostró ser tan profesional como sus famosos padres, pues ni siquiera se tomó tiempo para lamentarse y casi de inmediato saltó al escenario.

Lucero Mijares debuta hoy como actriz en El Mago (Especial / Instagram @luceromijaresoficial)

Lucero Mijares dio función dos dos horas pese a su fractura: “Escuché un crack y ahí dije, ‘ya valió’”

Todo sucedió 10 minutos antes de que Lucero Mijares iniciara una nueva función de ‘El Mago’, obra de teatro que marca su debut oficial en el medio del espectáculo.

Según contó la propia Lucero Mijares al término de la obra, sólo instantes previos a saltar al escenario sufrió un “bobo” tropiezo cuando bajaba las escaleras del Teatro Hidalgo:

“Iba en las escaleras, aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y ahí dije, ‘ya valió’”.

Lucero y Lucerito Mijares (Tomada de video)

Lucero Mijares dijo que a pesar del dolor que le provocó su fractura, decidió seguir adelante con la puesta en escena, imaginando que había sufrido una lesión menor:

“Pensamos que era una esguince o una torcedura, porque creo que con una fractura poca gente aguanta y sobre todo una función de 2 horas y que toda la hora es correr, correr, correr, como ya se dieron cuenta…, que hoy no lo hice porque no se pudo”.

Lucero Mijares actuará durante las 16 semanas que ‘El Mago’ estará en cartelera, pese a su fractura

Ante ello, Lucero Mijares destacó que pocas personas podrían haber hecho lo que ella, pues una fractura es una lesión grave y por ende, el dolor que provoca llega a ser intolerable para muchos.

Sin embargo, Lucero Mijares afirmó que para ella no había otra opción más que salir al escenario:

“… no lo podía apoyar muy bien [el pie fracturado], me dolía mucho, pero se tuvo que dar la función y obviamente con la adrenalina…, digo, obviamente me dolía mucho, pero tenía que intentar fingir que todo estaba bien, ¿no?”.

Al término de la función, Juan Torres, el productor de la puesta en escena destacó el profesionalismo de Lucero Mijares, afirmando que es una estrella “enorme” pues “lo que hoy hiciste, nunca se ha visto.

Asimismo, Juan Torres afirmó que pese a su fractura, Lucero Mijares cumplirá con las 16 semanas que ‘El Mago’ ofrecerá funciones.