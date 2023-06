Lucero Mijares quiere que su mamá también le da una cachetada en vivo, por lo que ella le hizo con una tortilla.

Hace unos días, Lucero Mijares y su mamá fueron invitadas del programa Me Caigo de Risa.

Durante la emisión en vivo, Lucero Mijares -de 18 años de edad- le dio una cachetada con una tortilla a Lucero.

Ambas estaban participando en uno de los juegos del programa llamado “Tortillazo”, y durante la dinámica Lucero Mijares le da una cachetada a su mamá.

La acción se volvió viral, pues Lucero Mijares le dio la cachetada a Lucero, de 53 años de edad, con algo de fuerza.

Ahora, Lucero Mijares quiere resarcir el “daño” y busca que su mamá le de una cachetada en vivo.

Lucero y Manuel Mijares están orgullosos de que su hija haya elegido seguir el camino de la música, por lo que actualmente forma parte de la obra ‘El Mago, the Wiz”.

Fue durante una conferencia de prensa de la obra, que Lucero Mijares fue cuestionada por la cachetada que le dio y si dejaría que su mamá le diera una patada de la buena suerte.

Lucero Mijares se mostró apenada y manifestó que quería que Lucero se “vengara”.

“Yo quería que se vengara porque me dio una vergüenza horrible, no medí y pues se fue. Creo que me la puede dar si ella quiere, está más que bienvenida, creo que puede ser una revancha”

Lucero Mijares