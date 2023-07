Como una verdadera profesional, Lucero Mijares tuvo su primera presentación en teatro musical, misma que pudo no haber ocurrido ya que minutos antes de la función la joven cantante se fracturó el pie.

Sí, 10 minutos antes de que se levantara el telón de la obra musical El Mago, Lucero Mijares, de 18 años de edad, se lesionó cuando bajaba las escaleras del Teatro Hidalgo.

“Iba en las escaleras, aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y ahí dije: ya valió”, contó Lucero Mijares en una conferencia de prensa.

Aunque le dolía mucho, la joven nunca pensó en dejar la función y pedir que la sustituyeran, al contrario, se armó de valor, le sacó provecho a la adrenalina, a los nervios y pidió a la producción ayuda para que pudiera desplazarse por el escenario.

Lucero Mijares debuta hoy como actriz en El Mago (Especial / Instagram @luceromijaresoficial)

Manuel Mijares aplaude profesionalismo de su hija

Con el pie fracturado y con dolor, Lucero Mijares debutó en teatro y el público se lo aplaudió de pie sobre todo sus padres, quienes se dicen orgullosos del talento y profesionalismo de su hija.

Manuel Mijares, de 65 años de edad, fue el primero en reconocer el profesionalismo de Lucero Mijares, el cual se lo aprendió de su madre, ya que ésta nunca falló a sus compromisos pese a tener dificultades.

“Es de admirarse, uno a veces de repente, vas hacer un show y es... tengo gripa, es que me duele la muñeca... El público no tiene la culpa, nosotros nos debemos al público y sales adelante y como venga” Manuel Mijares

Lucero orgullosa de su hija por seguir con la función pese a su pie fracturado

Por su parte, Lucero, de 53 años de edad, se dice maravillada con su hija, por haber puesto la vara muy alta pues espera que muchos artistas la tomen de ejemplo para no detener el show por cosas pequeñas y sin pensar en el público.

Así como aplaude que su hija esté formando su carrera artística cobijada por ellos, pero sobre todo por una empresa que cree en ella y que le dio la oportunidad de ingresar al teatro por la puerta grande.

“Es una mujercita tan valiente, tan fuerte, tan plantada, con esa tenacida, con esas ganas y ella comentó, dijo: yo no voy a dejar plantada a la gente que vino hasta aquí... Yo digo, ya le duele todo... Creo que esté un gran augurio en su carrera” Lucero

Cabe señalar que la joven seguirá dando funciones ya que el médico se lo permitió siempre y cuando no recargue el pie ni realice actividades que la pongan en riesgo.