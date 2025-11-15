¿Quién es Rafael Guerra Ávarez? Se trata del presidente del Tribunal Superior de Justicia de CDMX.

Quien estará en el cargo hasta agosto de 2027 tras ser reelegido y de quien te contamos detalles de su vida y trayectoria.

¿Quién es Rafael Guerra?

Rafael Guerra Álvarez es el magistrado que fue reelecto como Presidente del Tribunal Superior de Justicia de CDMX, cuyo paso en el cargo ha destacado por impulsar reformas administrativas.

Lo anterior debido a que en su primera etapa en el puesto, el magistrado ha promovido modificaciones orgánicas en el sistema como el caso de las siguientes:

Justicia en línea

Fortalecimiento de sistemas de gestión judicial

Eficiencia institucional

Rafael Guerra Álvarez (@PJCDMX/X)

Sin embargo, también se ha visto envuelto en polémicas debido a que trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de CDMX lo han señalado de incurrir en supuestas prácticas irregulares en estos temas:

Opacidad en contrataciones

Cuestionamientos de presupuesto

Incluso, en mayo de 2025 hubo paro indefinido de empleados judiciales en el que se le señaló por no atender los llamados de diálogo con los trabajadores inconformes.

En noviembre de 2025, Rafael Guerra fue reelecto para un segundo periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de CDMX, lo cual ocurrió en medio de protestas en su contra.

Pese al rechazo de los trabajadores que declararon el inicio de un nuevo paro de labores, Rafael Guerra Álvarez fue ratificado en el cargo para un nuevo periodo de 2026–2027.

¿Cuántos años tiene Rafael Guerra?

De acuerdo con la información curricular, el magistrado Rafael Guerra nació el 14 de julio de 1962, es decir que tiene 73 años de edad.

Rafael Guerra (@MagRafaelGuerra/X)

¿Quién es la esposa de Rafael Guerra?

Rafael Guerra está casado con la integrante del Consejo de la Judicatura Federal, Eva Verónica De Gyves Zárate.

Verónica De Gyves, esposa de Rafael Guerra (@MagRafaelGuerra/X)

¿Cuántos hijos tiene Rafael Guerra?

A partir de algunas publicaciones que Rafael Guerra ha compartido en sus redes sociales, se puede determinar que sí tiene hijos, pero no se sabe cuántos son.

¿Qué estudió Rafael Guerra?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Rafael Guerra, los perfiles curriculares públicos indican que estudió:

Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Doctorado en Ciencias Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)

Posgrados en Derecho Procesal Penal en el INACIPE

¿En qué ha trabajado Rafael Guerra?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Rafael Guerra Álvarez, los datos disponibles establece que cuenta con una amplia experiencia judicial, pues ha trabajado en lo siguiente:

Juez penal en la Ciudad de México

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX

Académico en la UNAM

Académico en el INACIPE

Conferencista en derecho penal y procesal

Rafael Guerra (@MagRafaelGuerra/X)

Rafael Guerra fue reelecto como presidente del Tribunal Superior de Justicia de CDMX

Rafael Guerra fue ratificado como Presidente del Tribunal Superior de Justicia de CDMX para el periodo 2026–2027, consolidando su permanencia en medio de tensiones laborales y protestas.

La reelección de Rafael Guerra ocurrió tras semanas de paro en sedes judiciales, en los que trabajadores exigieron aumento salarial y rechazaron su continuidad como presidente.

Pese a bloqueos y oposición, Rafael Guerra logró el respaldo de magistrados y aseguró su reelección para un segundo periodo que va a concluir el próximo 31 de agosto de 2027.