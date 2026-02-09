Ernesto Zepeda, paparazzi agredido por Livia Brito, aclaró la vinculación a proceso de la actriz.

El pasado 4 de febrero, un juez vinculó a proceso a Livia Brito y su expareja, Mariano Gedler Martínez, por el delito de falsedad ante autoridades.

Ernesto Zepeda aclara el proceso por falsedad de declaración contra Livia Brito

En entrevista con Venga la Alegría, Ernesto Zepeda mencionó que inició un proceso legal contra Livia Brito en 2024 por falsedad de declaración.

En ese entonces, las autoridades determinaron la no vinculación a proceso de Livia Brito y su entonces pareja.

Los abogados del paparazzi apelaron la primera decisión sobre el caso y una magistrado determinó que sí había elementos para seguir con el proceso.

“Un magistrado revisó el caso y sí encontró elementos para poder vincularlos a proceso por falsedad de declaraciones” Ernesto Zepeda

Ernesto Zepeda explicó que el estado es el agraviado por el delito de falsedad de declaración , mientras que él está como víctima secundaria.

Livia Brito habría cometido falsedad de declaración al negar que golpeó y robó a Ernesto Zepeda en Quintana Roo en 2020.

Cuando las pruebas mostraba lo contrario: “En todas las preguntas que les hacían ellos decían que no”.

Livia Brito (Instagram/@liviabritopes)

¿Livia Brito podría ir a la cárcel por falsedad de declaración?

Ernesto Zepeda mencionó que Livia Brito y su expareja podrían ir a la cárcel por mentir a las autoridades.

Por lo que Livia Brito podría estar de uno a cinco años de prisión según las atenuantes, según mencionó Ernesto Zepeda.

El Código Penal de la CDMX determina que la falsedad de declaración ante las autoridades se sanciona con dos a seis años de prisión.

Además, de ser encontrada culpable, Livia Brito podría pagar una multa de 11 mil 314 pesos a 33 mil 942 pesos.

A finales de febrero se realizará la primera audiencia por el caso contra Livia Brito, quien no se ha manifestado por su situación legal.