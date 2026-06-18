Suspenden audiencia de Livia Brito por falsedad de declaración en la CDMX tras promover amparo; sigue sin pagarle a Ernesto Zepeda tras agredirlo en junio de 2020.

El miércoles 17 de junio se realizó una audiencia en el Reclusorio Sur por la denuncia contra Livia Brito por falsedad de declaración, tras asegurar que no estaba presente el día que golpeó al paparazzi Ernesto Zepeda.

El abogado de la actriz asegura que se suspendió el proceso a pesar de haber sido vinculada y el caso será revisado por un juez de amparo.

Suspenden audiencia contra Livia Brito porque se amparó

Erik Rauda, abogado de Livia Brito, asegura que el proceso contra la actriz se suspendió y un juez está revisando su caso, por lo que no habrá siguientes audiencias.

Según Erik Rauda, ellos consideran que no hay un caso que perseguir contra Livia Brito y será el juez quien podría determinar si se termina el proceso.

¡Audiencia de Livia Brito y paparazzi fue SUSPENDIDA tras AMPARO! El juez continúa con el caso y su abogado asegura que NO hay delito que perseguir#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/NBLU76wkV3 — De Primera Mano (@deprimeramano) June 17, 2026

Por lo tanto, el caso contra Livia Brito por falsedad de declaración está suspendido y su abogado asegura que logrará que un juez desestime el caso.

Livia Brito fue vinculada a proceso por presuntamente mentir en sus declaraciones en la denuncia por agresión en 2020, tras golpear y romper el equipo del paparazzi Ernesto Zepeda en Cancún.

La actriz aseguró que ella y su novio no habían golpeado al paparazzi, cuando videos confirmaron que sí agredieron a Ernesto Zepeda.

Ministerio Público solicitó de 4 a 6 años de prisión para Livia Brito

Livia Brito se mostró muy contenta por la suspensión del proceso por falsedad de declaración y asegura que confiaba en que las autoridades le dieran la razón.

“Toma su tiempo, pero tengo mucha fe en que la verdad saldrá a la luz”, dijo Livia Brito quien mostraba un semblante alegre.

Por otro lado, Ernesto Zepeda reveló a De Primera Mano que el caso sigue contra la actriz e incluso el Ministerio Público solicitó que, de ser declarada culpable, Livia Brito pasara de 4 a 6 años en prisión.

“Estas personas mintieron, no solo me robaron y me agredieron desde hace 6 años, si no que cada vez han utilizado recursos legales para no cumplir con sus responsabilidades (...) el Ministerio Público está pidiendo de 4 a 6 años por esta situación de la falsedad de declaraciones” Ernesto Zepeda

El paparazzi reveló que Livia Brito sigue sin pagarle el millón 200 mil pesos que se determinó por agredirlo.