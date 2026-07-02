Livia Brito inicia el proceso para pagar la indemnización de un millón 200 pesos a el paparazzi Ernesto Zepeda a a un año de la sentencia.

El 25 de junio de 2025 las autoridades determinaron que Livia Brito debía pagar una reparación del daño a Ernesto Zepeda tras golpearlo y romper su equipo fotográfico en 2020.

La actriz tardó un año en cumplir con la sentencia, argumentando que las autoridades no la habían notificado sobre cuándo debía pagar a Ernesto Zepeda.

Livia Brito alista pago de indemnización a Ernesto Zepeda

Erik Rauda, abogado de Livia Brito, reveló a De Primera Mano que la actriz acudió ante las autoridades para cumplir con el pago de un millón 200 pesos a Ernesto Zepeda.

“Ella también estaba harta de que dijera que se estaba escondiendo, que no se dejaba notificar, que no quería pagar (…) decidimos presentarnos directamente al juzgado y decirle al notificado: ‘No tiene que ir a mi casa, aquí estoy’ donde firmo” Livia Brito

El abogado de Livia Brito asegura que la actriz estaba harta de que se dijera que no quería pagar la indemnización a Ernesto Zepeda, por lo que acudió directamente con el notificado para hacer el pago.

Livia Brito (Instagram/@liviabritopes)

Livia Brito menciona que el martes 30 de junio se presentó la transferencia de un millón 230 mil pesos ante las autoridades.

“Se hace la transferencia al banco del Bienestar, el banco del Bienestar hace un cheque para Ernesto Zepeda y se lo entrega directamente” Livia Brito

Ernesto Zepeda recibirá la inmunización que le corresponde tras 6 años de lucha

Livia Brito ya transfirió el monto por inmunización, por lo que Ernesto Zepeda podrá obtener el monto en la segunda semana de julio.

Erik Rauda explica que con el pago de este monto se cierra de la demanda por daño moral en contra de Livia Brito, pero continúa el proceso por falsedad de declaración.

La demanda de Ernesto Zepeda contra Livia Brito duró 6 años y la actriz agotó todos los recurso legales para no cumplir con el pago del monto.

Al final, las autoridades determinaron que Ernesto Zepeda debía recibir una inmunización.

El paparazzi revela que esta cantidad se usará para pagar sus gastos legales y deudas que adquirió para pagar los viajes a los juzgados, así como el pago a peritos que confirmaron que el video de la agresión era verdadero.