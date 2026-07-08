Livia Brito ya pagó la indemnización de un millón 230 mil pesos que le debía al paparazzi Ernesto Zepeda por agredirlo en 2020.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la sentencia contra que Livia Brito, por lo que la actriz estaba obligada a pagar una cantidad millonaria cantidad al paparazzi.

Ernesto Zepeda reveló que el dinero pagado por Livia Brito se destinará a cubrir los gatos que generó la demanda durante 6 años.

Livia Brito ya le pagó la indemnización a Ernesto Zepeda

Ernesto Zepeda confirmó a Ventaneando que Livia Brito ya pagó el millón 230 mil pesos que le debía como reparación del daño tras agredirlo en Cancún en 2020.

El dinero de la indemnización ya fue depositado por la actriz y ahora se debe realizar un trámite final para poder cobrar el cheque.

“Ya realizaron el pago, ya depositaron por lo que los habían sentenciado a la actriz y a su exnovio. Y bueno, estamos esperando nada más a que autoricen que yo pueda ir a recoger el cheque” Ernesto Zepeda

Ernesto Zepeda mencionó que desconoce si Mariano Martínez colaboró con Livia Bito para pagarle el monto que le debía, pues recordemos que ambos estaban demandados por daño moral.

Por lo pronto, el paparazzi espera recibir el dinero de la indemnización esta semana, pues se tiene que enviar un escrito para que pueda recibir el dinero.

“Voy yo. Pero no he comprado mi boleto de avión porque necesitamos como la autorización del juzgado, estas cosas burocráticas. Los tribunales salen de vacaciones la próxima semana, el día martes, entonces ojalá que pudiese cobrarlo antes” Ernesto Zepeda

Ernesto Zepeda reclama a Livia Brito que pague lo que le debe (Michelle Rojas )

La indemnización pagada por Livia Brito se destinará a pagos jurídicos

Ernesto Zepeda expresó que espera cobrar la indemnización pagada por Livia Brito antes de que los juzgados salgan de vacaciones y el destino del dinero será para pagar gastos jurídicos.

“Ya esperé 6 años, este ya unos días más no pasa nada. Sí es 1.200, sí es una buena cantidad. Sin embargo, los gastos del juicio han sido muchos” Ernesto Zepeda

El paparazzi mencionó que debe pagar los honorarios de sus abogados, peritajes y el traslado de testigos, por lo que parte del dinero pagado por Livia Brito será para cubrir sus deudas generadas por la demanda.

Ernesto Zepeda vive en Quintana Roo, por lo que tuvo que viajar varias veces a la CDMX para los juicios y esto también generó gastos de traslado, así como de hospedaje.

“Entre abogados, pagar peritajes, pagar los boletos de avión de los testigos, los míos, pues se va restando, entonces yo tengo que pagar ese dinero y yo espero que me alcance para poder comprarme un equipo” Ernesto Zepeda

Mientras tanto, Livia Brito enfrenta otro proceso legal por falsedad de declaración y Ernesto Zepeda se considera como una víctima indirecta por los hechos, así que pide una indemnización de más de 400 mil pesos.