Conoce la lista de famosos invitados a la llamada “boda maldita” de Mar Collado y Gonzalo Zabala y por qué se le ha denominado de esta manera.

A seis años de la boda de Mar Collado -hija de Juan Collado- y Gonzalo Zabala, sus nombres vuelven a estar en la polémica y todo por los invitados que acudieron a su casamiento.

Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado y yerno de Juan Collado (@marcollado1 / Instagram )

Esta es la lista de invitados de la llamada “boda maldita” de Mar Collado y Gonzalo Zabala

La boda de María del Mar Collado Dot y Gonzalo Zabala Junco celebrada en mayo del 2019 en Jajalpa, reunió a varias figuras de la esfera política, empresarial y del espectáculo, entre los que se encuentran:

Otro de los asistentes fue Julio Iglesias, quien le cantó a los novios y les dirigió un emotivo mensaje.

¿Por qué el casamiento de Mar Collado y Gonzalo Zabala es llamada la “boda maldita”?

El casamiento de Mar Collado y Gonzalo Zabala es llamada la “boda maldita” porque varias personas que asistieron cayeron en desgracia política y hasta fueron a la cárcel.

Varios de los asistentes han acabado presos o investigados, por lo que muchos creen que haber asistido a la boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala ha tenido algo que ver.

Aquí algunos ejemplos de algunos asistentes que fueron a la cárcel o terminaron en desgracia:

Juan Collado: Pasó más de cuatro años en prisión acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Rosario Robles: Estuvo tres años en la cárcel por el caso de la “Estafa Maestra”.

Eduardo Medina Mora: Después de la boda renunció como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en medio de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por transferencias millonarias en el extranjero.

Carlos Romero Deschamps: Renunció presionado por investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Enrique Peña Nieto: La FGR mantiene abiertas varias carpetas de investigación en su contra.

Alberto Elías Beltrán: Ha sido investigado por enriquecimiento ilícito.

Alfredo del Mazo: Fue señalado en reportajes sobre cuentas ocultas en Andorra.

Julio Iglesias: Es investigado en España por presunto abuso y agresiones sexuales.