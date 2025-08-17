Una de las exnovias de Christian Nodal de 26 años de edad, confirmó cuál es el modus operandi que el cantante tiene cada que termina con sus parejas porque desde ella lo aplica.

Lisa Fernanda Macías de edad de desconocida, es una exnovia de Christian Nodal que fue cuestionada sobre su relación con el cantante luego de que él revelara datos en su entrevista con Adela Micha.

Lisa Fernanda Macías, ex de Christian Nodal, confirma el modus operandi del cantante al terminar con sus parejas

El nombre de Lisa Fernanda Macías nuevamente salió a relucir luego de que Christian Nodal hablara con Adela Micha de 62 años de edad, de una única ocasión que una novia lo terminó.

Debido a que Lisa Fernanda Macías es una de las ex de Christian Nodal, asegura que sus mensajes en redes sociales comenzaron a estallar cuestionando si era ella.

Lisa Fernanda Macías ex de Christian Nodal. (TikTok/@lisafmacias_ / Tomada de video)

Ante ello, en TikTok Lisa Fernanda Macías confirmó que ella terminó a Christian Nodal y que cree que sí es la que él revela con Adela Micha debido a que “según yo fui su única novia en la prepa”.

Sin embargo, la ex de Christian Nodal asegura que es difícil saber si se refería a ella.

“La verdad es que no sé si soy yo. Según yo, yo fui su única novia de preparatoria y hasta ahí, pero a como se carga el historial no metería las manos al fuego diciendo que sí soy yo”. Lisa Fernanda Macías, ex de Christian Nodal.

Pese a ello, Lisa Fernanda Macías detalló que lo que le queda claro es que Christian Nodal lleva años con el mismo modus operandi con sus parejas y ni ha hecho nada para cambiar.

“Me parece triste que lo que yo alcancé a conocer, no es muy diferente de lo que escuché en esa entrevista. Una persona que tiene muchos impulsos (...) Que se haya terminado [la relación] para el día después estar de cabrón con otra y ahorita que casi diez años después se esté repitiendo”. Lisa Fernanda Macías, ex de Christian Nodal.

Y es que contó que cuando terminaron en la preparatoria, Christian Nodal un día después ya tenía una novia. Situación que es similar a todas sus ex parejas:

María Fernanda por Belinda

Belinda por Cazzu

Cazzu por Ángela Aguilar

Por lo que se sabe de ellas, la vez que más ha durado separado fue de Belinda hasta que se encontró con Cazzu permaneciendo nueve meses soltero, aparentemente.

Lisa Fernanda Macías no se arrepiente de haber terminado con Christian Nodal

La exnovia de Christian Nodal, Lisa Fernanda Macías, contó que el cantante siempre ha tenido el mismo modus operandi cuando termina con sus parejas y por ello, no se arrepiente de haber concluído esa relación.

La ex del cantante aseguró que ella nunca pretendió regresar con Christian Nodal e incluso cada que sale un tema viral de él donde menciona a una ex, le parece molesto que la busquen.

“Yo nunca quise regresar y de eso no me arrepiento nada”. Lisa Fernanda Macías, ex de Christian Nodal.

Lisa Fernanda Macías hasta dijo en Instagram Stories que el recordar su relación con Christian Nodal son como “recuerdos de Vietnam” en los que no le gusta pensar.