Christian Nodal -de 26 años de edad- no solo tiene problemas en México y Argentina; el cantante fue demandado en Colombia.

Los abogados de Christian Nodal tuvieron que ‘limpiar su imagen’ en Colombia, tras ser demandado por incumpliendo de contrato.

Christian Nodal fue demandado en Colombia y esto ha pasado

En 2022, una promotora colombiana demandó a Christian Nodal tras no presentarse en un concierto programada para el 26 de marzo de ese año.

A tres años de la demanda, los abogados de Christian Nodal aseguran que ganó este proceso legal.

Por lo que no tendrá que pagar los 47 millones de pesos que pedía la empresa Alive Productos a Christian Nodal.

Supuestamente, un juez de Bogotá desechó el caso por falta de pruebas.

El abogado de Christian Nodal detalló a Ventaneando que tras revisar la demanda, la empresa no tenía pruebas para seguir con el proceso.

A pesar de que la demanda falló a su favor, Christian Nodal seguirá un proceso contra Alive Productions.

Ya que la empresa no le habría pagado los conciertos que sí dio en Colombia y Sudamerica.

Christian Nodal ahora exige más de 43 millones de pesos a Alive Productions.

Los abogados de Christian Nodal mencionan que Alive Productions estaría en quiebra y buscaron no pagarle al cantante.

Así inició la demanda por incumplimiento de contrato contra Christian Nodal

Alive Productions argumentó en su demanda que el manager de Christian Nodal, Jaime González, los llamó a la medida noche para cancelar el concierto.

Christian Nodal argumentó que su avión tenía fallas mecánicas y no podría llegar a Colombia.

La empresa menciona que no había planes de vuelo que conformaran que Christian Nodal tenía la intención de viajar.

Christian Nodal se iba a presentar ante 32 mil espectadores, según Alive Productions.

Los abogados de Christian Nodal expresaron que el cantante canceló el concierto con varios días de anticipación.