Alexis Ayala reveló los motivos que rompieron su matrimonio con Cinthia Aparicio y aclaró que siempre tendrá admiración y amor por ella.

“Al final, las cosas empiezan, las cosas terminan. Como lo dije, sabes, yo lo que tengo hoy es un respeto a lo que viví. Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir. Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Yo no puedo compartir otras cosas y ella tiene todo el derecho del mundo” Alexis Ayala

A casi un mes de que Alexis Ayala confirmara su divorcio de Cinthia Aparicio tras 2 años de matrimonio, el actor confesó que desde hace tiempo contemplaba la posibilidad de que su relación finalizara.

El actor confesó que una de las razones por las que terminó su matrimonio fue la diferencia en sus proyectos de vida y expectativas en el futuro.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala aseguran que mantienen una buena relación y seguirán compartiendo proyectos, así como cariño y admiración.

Alexis Ayala (Instagram/@alexisayala)

Alexis Ayala comparte los motivos por los que se rompió su matrimonio

La relación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio terminó por la falta de compatibilidad en metas a futuro, por lo que la actriz decidió pedir el divorcio.

Alexis Ayala era consciente de que su matrimonio podía terminar por esta razón.

El actor menciona que uno de los planes a futuro de Cinthia Aparicio era tener 3 hijos y él no compartía esa meta.

A pesar de su separación, Alexis Ayala sigue sintiendo un profundo cariño por Cinthia Aparicio y ha manifestado su admiración por ella en diversas ocasiones.

“Ella no está mal. Yo me compré esa película porque yo me enloquecí con ella y... Y de alguna manera el amor que yo tengo hacia ella está volteado a otro lado” Alexis Ayala

Alexis Ayala tiene 60 años de edad y 2 hijas, por lo que no tiene la misma perspectiva de vida que Cinthia Aparicio.

Cinthia Aparicio (Instagram/@cinthiaparicio)

Alexis Ayala pide respeto para Cinthia Aparicio tras su divorcio

Cinthia Aparicio ha recibido algunas críticas en redes sociales tras divorciarse de Alexis Ayala, por lo que el actor pidió que paren los ataques contra su exesposa.

Alexis Ayala defiende a Cinthia Aparicio tras dar conocer su divorcio y ha pedido respeto para la etapa que vive en estos momentos.

“Es que las redes sociales es un mar que es terrible, pero no hay que cooperar al hate. Y yo lo dije: ‘Respétenla como mujer’” Alexis Ayala

Cinthia Aparicio no ha profundizado en el tema de su divorcio, pero ha enviado sus mejores deseos a Alexis Ayala.