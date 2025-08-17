La polémica entrevista que Christian Nodal de 26 años de edad, tuvo con Adela Micha revivió la burla que Dani Flow hace a los polémicos esposos usando una canción sobre la infidelidad.

Christian Nodal nuevamente envolvió en polémica a Ángela Aguilar de 21 años de edad, con sus declaraciones y ahora Dani Flow los vuelve a usar para tirarles hate.

Dani Flow se burla de Christian Nodal por su reciente entrevista con Adela Micha y le canta “El enamorado”

El reguetonero Dani Flow de 29 años de edad, aprovecha cada oportunidad para evidenciar su hate contra Christian Nodal y Ángela Aguilar sin motivo aparente.

A pesar de que Dani Flow nunca ha tenido ningún roce personal con Christian Nodal, ‘El rey del morbo’ tiene meses colgándose del hate de la gente con el cantante y su esposa Ángela Aguilar.

Ante ello y luego de la polémica entrevista con Adela Micha de 62 años de edad, un video de un concierto de Dani Flow cantándole “El enamorado” a Christian Nodal ha sido revivido.

Y es que a pesar de que “El enamorado” no es una canción de Dani Flow, el reguetonero decidió tomar esta canción de Los titanes de Durango que habla sobre infidelidad.

En el video se puede ver en la pantalla que Dani Flow dedica esta canción al matrimonio porque se ve una foto de ambos el día de su boda, encerrada en un círculo de bloqueo.

Asimismo, se puede ver al cantante disfrutar cantarles “El enamorado” que narra la historia de un hombre que tiene varias mujeres y que simplemente es enamoradizo.

Recordemos que Christian Nodal declaró con Adela Micha que tiene un problema más grande que ser mujeriego, “nací con el alma bien enamorada”, lo que coincidiría con la canción “El enamorado”.

Dani Flow se burla del físico de Christian Nodal con un meme que hizo público

El cantante Dani Flow ha demostrado que no tiene problema alguno en fomentar el odio hacia Christian Nodal y Ángela Aguilar porque hasta memes de él comparte.

A través de Instagram Stories, Dani Flow compartió un meme que hace burla del físico de Christian Nodal comparándolo con Yolanda Saldívar, la asesina de Selena Quintanilla.

Sin embargo, esta no es la primera vez, pues Dani Flow ha usado hasta playera junto con su esposa Jocelyne Lino con la cara de Christian Nodal y Ángela Aguilar rodeadas con el símbolo de prohibido.