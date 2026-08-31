El estado de salud de Lionel Richie, de 77 años, generó preocupación tras ser hospitalizado y llevado a terapia intensiva en St. Louis, Missouri, luego de un concierto el 29 de agosto de 2026.

Aunque ingresó de manera voluntaria para estudios médicos por un cuadro de deshidratación leve, se espera que sea dado de alta el 1 de septiembre.

El cantante, que recientemente retomó los escenarios tras su gira con Earth, Wind & Fire, ya había enfrentado incidentes de salud en junio durante un show en Minnesota.

Lionel Richie (Lionel Richie / Facebook)

Estado de salud de Lionel Richie tras ser hospitalizado en terapia intensiva

Pese a que se encuentra en terapia intensiva, el estado de salud de Lionel Richie es bueno. Incluso se espera que sea dado de alta el martes 1 de septiembre 2026.

Su hospitalización fue de forma voluntaria para que le realizaran estudios y como una medida de precaución donde los médicos investigaban un cuadro de deshidratación leve.

De acuerdo con reportes, Lionel Richie solicitó a su equipo un banco para descansar durante la interpretación del tema “All Night Long”, incluso algunos testigos indicaron que lucía cansado al final del show.

La presentación de Lionel Richie significó su vuelta a los escenarios luego de cerrar su tour en conjunto con Earth, Wind & Fire.

Lionel Richie (Lionel Richie / Facebook)

Para septiembre e inicios del mes octubre, Lionel Richie se volverá a reencontrar con la agrupación.

Después, tomará una residencia en Las Vegas durante el resto de octubre hasta noviembre de 2026.

No obstante, algunos fans están preocupados porque en este año el cantante ha tenido algunos episodios relacionados con su salud.

Lo que hace pensar que puede llegar a aplazar algunas presentaciones ya programadas.

Lionel Richie suma otro incidente de salud en 2026

No es la primera vez que Lionel Richie presenta problemas de salud en 2026; apenas en junio pasado concluyó antes de tiempo un show en St. Paul, Minnesota.

Lionel Richie comenzó a sentirse mal en el escenario durante “Dancing on the Ceiling”.

Tanto, que hasta se lo comunicó a los fans y terminó siendo trasladado en ambulancia, aplazando dos de sus conciertos.