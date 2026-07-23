El cantante Roberto Carlos de 85 años de edad, compartió que fue hospitalizado por una cirugía médica programada.

Pese a la importancia de la cirugía a la que se sometería, Roberto Carlos llamó a sus fans a no inquietarse asegurando que incluso seguiría con sus conciertos ya programados.

Roberto Carlos será operado de la vesícula en una cirugía programada

Con un comunicado en sus redes sociales, el cantante Roberto Carlos informó que sería hospitalizado para someterse a una cirugía de vesícula biliar.

Aunque el nacido en Brasil no ahondó en detalles como los síntomas que lo llevaron a este diagnóstico o cuándo se le realizará, sí aclaró que no se trató de una urgencia, sino de una cirugía programada.

Asimismo, se dijo que esa sería por laparoscopia, por lo que seguirá en pie con los conciertos que ya tiene programados para este 2026.

La oficina de prensa de Roberto Carlos también quiso dejar claro que el cantante está “tranquilo” y siguiendo indicaciones médicas para la hospitalización que tendrá.