En redes sociales se han vuelto tendencia las amigas de Wendy Guevara -29 años-, ¿la razón? Aseguran que les pagaron para apoyar a Raquel Bigorra para que no salga de La Casa de los Famosos México y ahora Pablo Chagra revela la verdad.

Kimberly ‘La Más Preciosa’ -32 años-, Paola Suárez -31 años- y Evelin Hernández -edad desconocida-, amigas de Wendy Guevara se volvieron tendencia en redes sociales.

Esto ya que aseguraron que les habían pagado para apoyar a Raquel Bigorra -49 años- y que no salga de La Casa de los Famosos México.

De hecho Paola Suárez asegura que tanto Kimberly como Evelin aceptaron el trato para que sus fans apoyen a Raquel Bigorra y que no sea la próxima eliminada de La Casa de los Famosos.

¿Pero qué tiene que ver Pablo Chagra -30 años- sobre el supuesto pago de las amigas de Wendy Guevara para apoyar a Raquel Bigorra en La Casa de los Famosos México?

Paolita Suárez en su transmisión en vivo por YouTube nos cuenta que NO apoyemos a Sergio Mayer. Ya son 3 amigas de Wendy que son sus MEJORES AMIGAS que dicen que NO VOTEMOS POR SERGIO MAYER. POR FAVOR ABRAN LOS OJOS!!! #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/8a6VlIVghp

A través de un video en su canal de TikTok, Pablo Chagra ha explicado sobre el supuesto pago a las amigas de Wendy Guevara para apoyar a Raquel Bigorra en La Casa de los Famosos.

Y es que de acuerdo a Pablo Chagra muchos en redes sociales aseguraron que él había orquestado el pago a las amigas de Wendy Guevara para que apoyaran a Raquel Bigorra y que no saliera de La Casa de los Famosos.

Tal y como mencionó Pablo Chagra, todo empezó luego de que Evelin subiera un video en donde hablaba con la persona que le había pagado a Kimberly y a ella.

Pues Evelin asegura solo mencionó que quiere fuera a Sergio Mayer de 57 años -al igual que Paola Suárez-, pero que no aceptó el trato.

Tras el escándalo de las amigas de Wendy Guevara al pedir apoyo a Raquel Bigorra en La Casa de los Famosos México, ahora el influencer Pablo Chagra ha salido involucrado.

Pues en redes sociales aseguran que fue Pablo Chagra quien pagó a las amigas de Wendy Guevara para el apoyo de Raquel Bigorra tras un video subido por Evelin Hernández, amiga de Wendy Guevara.

Y en el video se escucha la voz de alguien joven y es bastante similar a la de Pablo Chagra, pero el influencer asegura que él no tiene nada que ver con la producción de La Casa de los Famosos México.

Pues lo que Pablo Chagra únicamente hace es entrevistar a través de Lives en TikTok o Instagram cuando son las galas en La Casa de los Famosos México,

Pero reiteró que él no tiene nada que ver con lo del pago a las amigas de Wendy Guevara y el apoyo que manifestaron para que Raquel Bigorra no salga de La Casa de los Famosos.

“En lo único que tengo control es en agarrar un celular que me dan porque además la gente jura que yo llevo las redes sociales, no yo no posteo nada, solamente me dan el celular y yo hago los lives y cuando me toca subir Chismilennial de la nominación y eliminación también mando el video, lo revisan y lo suben”

Pablo Chagra