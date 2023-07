Los enfrentamientos en La Casa de los Famosos México, cada vez se ponen más intensos, y esta vez Bárbara Torres le hizo saber a Raquel Bigorra que no la soporta y ya le quiere fuera.

Raquel Bigorra -de 49 años de edad- se enfrentó una vez más a un posicionamiento en La Casa de los Famosos México, siendo ella la nominada.

Y ahora fue Bárbara Torres -de 52 años de edad- quien decidió enfrentarla y dejar las cosas claras por si esta noche se convierte en la eliminada de La Casa de los Famosos México.

El mayor sazón del posicionamiento de la cuarta semana de La Casa de los Famosos México, lo puso Bárbara Torres encarando a Raquel Bigorra.

Desde lo que se ve en el 24/7 del reality show, se tiene clarísimo que Bárbara Torres y Raquel Bigorra no llevan buena relación, pues incluso siendo ambas del ‘Cielo’, se nominaron.

Ante ello y dando “una de las razones” por las que Bárbara Torres decidió nominar a Raquel Bigorra, le hizo ver que ya no la quiere ver en La Casa de los Famosos México.

La argentina explotó -aunque guardando la calma- sobre lo que le molesta de Raquel Bigorra, apuntando que no está dispuesta a tenerla una semana más cerca.

Sin embargo, se notó un poco de nerviosismo por parte de Bárbara Torres al llegar a Raquel Bigorra, pues se dijo a sí misma “yo soy directa”.

“Si seguimos conviviendo va a ser cada vez más difícil, Si ya no nos topamos es más fácil la convivencia, desgraciadamente yo soy muy directa y tu no (...) Es algunos de los motivos por los cuales a mí no me hace bien que convivas conmigo”.

