Leonardo García ha vivido meses complicados. Tras la muerte de su padre Andrés García, el actor pelea por su herencia y por recuperar el departamento del que recientemente fue desalojado.

Además de que Leonardo García tiene problemas con Margarita Portillo, la viuda de su padre Andrés García, y aún así intenta mantener su sonrisa.

Sobre todo ahora que celebró un año más de vida, la cual actualmente comparte con su Flaminia, quien es su novia.

Leonardo García junto a su novia Flaminia (@dra.flaminia / Instagram)

Leonardo García desalojado celebra su cumpleaños 51 junto a su novia

En tan importante celebración en su vida, Leonardo García recibió mensajes de sus personas favoritas, grandes abrazos y buenos deseos.

Por lo que a través de Instagram, Leonardo García, de ahora 51 años de edad, agradeció a todos aquellos que no olvidaron su cumpleaños:

“Muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Agradezco todo lo que he recibido y todo lo que aún me queda por recibir. Que reciban muchas bendiciones y se vienen grandes cosas. Un abrazo!!” Leonardo García

Por supuesto, el actor no se olvidó de Flaminia, su novia, quien tuvo una mención especial:

“Gracias también a mi mujer @dra.flaminia por despertarme así” Leonardo García

Cabe mencionar que Flaminia sorprendió a Leonardo García con una decoración de globos, así como mandó a realizar bocadillos que ofreció en la reunión que organizó.

Además de que le mandó a preparar un pastel que evidenciara su gusto por el cine y contrató mariachis para que estos despertaran con una gran serenata a su hombre amado.

¿Quién es la novia de Leonardo García?

Flaminia Villagrán es la novia de Leonardo García. Ellos iniciaron su relación en 2021, la cual se descubrió ya que ella comenzó a compartir fotografías junto al actor. Pronto evidenciaron su amor.

Flaminia Villagrán nació en Guatemala y actualmente tiene 41 años de edad, por lo que es 10 años menor que Leonardo García.

Flaminia, novia de Leonardo García (@dra.flaminia / Instagram)

Se tituló como médico cirujano en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, por lo que actualmente trabaja en una clínica de belleza.

Le fascina estar frente a cámaras por lo que intentó ingresar a la escena musical sin tanto éxito. En 2008 colaboró musicalmente en el disco Trying to Believe y tres años más tarde lanzó su álbum homónimo.