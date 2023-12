¿Leonardo García ya perdió su departamento en Polanco? Abogado de la inmobiliaria revela porqué desalojaron al hijo de Andrés García.

A través de una transmisión en vivo, Leonardo García -de 50 años de edad- compartió que lo habían desalojado de su departamento y acusó que había sido víctima de un “fraude inmobiliario”.

Junto a su abogado Carlos Mata, Leonardo García señaló que había sido desalojado de manera violenta el lunes 4 de diciembre de 2023 alrededor de las 10:00 de la mañana.

Tras las declaraciones de Leonardo García, el abogado de Guillén Rivera inmobiliaria defendió el hecho de que habían actuado de esa manera con el hijo de Andrés García.

Pablo Vizcaino, abogado de la inmobiliaria, reveló que Leonardo García ya había perdido su departamento y que incluso debía una millonaria cantidad.

El hijo de Andrés García, Leonardo García, denunció un supuesto fraude inmobiliario en el departamento de Polanco en el que vive desde hace 7 años.

Leonardo García reveló que lo habían desalojado de su departamento y denunció que cerca de 15 policías irrumpieron en su inmueble e incluso llegó a pensar que lo querían asaltar.

En su video, Leonardo García reveló que pagó el 65% del valor de la propiedad, pero tenía vicios ocultos que con el tiempo él tuvo que ir arreglando,

Leonardo García comentó no solo que tuvo que cambiar el techo en siete ocasiones, sino que también presentaba muchas deficiencias y daños hasta en las tuberías.

En su video, Leonardo García destacó que la inmobiliaria se deslindó de su responsabilidad, por lo que él con los vecinos tuvieron que cubrir los gastos de reparación.

Tras las declaraciones de Leonardo García, el abogado de Guillén Rivera inmobiliaria ya habló sobre lo que pasó con el hijo de Andrés García.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el abogado Pablo Vizcaino reveló que este proceso legal lleva al menos cinco años.

Pablo Vizcaino detalló que tras validar todas las pruebas se determinó que Leonardo García no había pagado el inmueble, por lo que no precedió su demanda.

“Se llegó a esta determinación, no es de un día para otro. Nosotros acreditamos que Leonardo no había terminado de pagar el inmueble, lo cual era indispensable para la procedencia de la acción que él no inició en contra. Nosotros por eso lo tuvimos que contrademandar”

Pablo Vizcaino