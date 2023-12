A Leonardo García le duele el desalojo porque ahí dejó su cocina y jacuzzi; exige el pago de una penalización a la inmobiliaria.

El 4 de diciembre fue desalojado Leonardo García de su penthouse en Polanco, por un adeudo con la inmobiliaria Guillén Rivera.

Una semana después del desalojo, Leonardo García convocó a una manifestación contra la inmobiliaria y exige que le regresen su dinero.

El actor vivió en su departamento de Polanco durante 7 años y dice que pagó más de 6 millones de pesos por el lugar.

Leonardo García -de 50 años de edad- narra que la inmobiliaria se retrasó 2 años entregarle su propiedad y ellos tenía que pagarle una penalización.

Sin embargo, esta empresa no cumplió con este pago y Leonardo García asegura que tuvo que hacer varias reparaciones al inmueble.

El hijo de Andrés García acusa a la inmobiliaria de entregar un edificio mal construido, pues había inundaciones y tuvo que reparar su techo 7 veces.

Leonardo García contó a De Primera Mano que después del desalojo, dejó varias pertenencias como su cocina, closets y jacuzzi.

“Se quedó mi cocina, se quedó mi jacuzzi, mis closets que todo eso era mío y aparte de todo los 2 años que tenía penalidades porque no entregaron el departamento también deben de pagarme”

El actor asegura que hay pruebas de los millones de pesos que pagó a la inmobiliaria por su departamento y quiere que se lo regresen.

Leonardo García explica que invirtió todas sus ganancias de 30 años de trabajo en este inmueble y le arrebataron su patrimonio.

“Aquí todas las telenovelas que he hecho pues aquí puse mi dinero para tener mi familia y ahora me sacan y me quitan mi dinero, pues es un abusos”

Leonardo García