A través de redes sociales, Laura Zapata -de 69 años de edad- explotó contra Yolanda Andrade.

Y es que Laura Zapata acusó a Yolanda Andrade de haber provocado su distanciamiento de Thalía -de 53 años de edad-, tras la muerte de su abuela.

Así explotó Laura Zapata contra Yolanda Andrade

Laura Zapata explotó contra Yolanda Andrade por supuestamente haber provocado su distanciamiento de Thalía.

Y es que, a través de su cuenta oficial en ‘X’, Laura Zapata explicó que bloqueó a Thalía de su vida luego de que se negara a aclarar los rumores que Yolanda Andrade inició.

Pues cabe recordar, la presentadora acusó a la actriz de aprovecharse económicamente de la intérprete de ‘Marimar’.

Sin embargo, Thalía se habría rehusado a intervenir entre Laura Zapata y Yolanda Andrade, así como a aclarar los rumores que las vinculaban frente a la prensa.

“Dilo tú públicamente, Thalía: que nunca me mantuviste, que yo no necesito de nadie.” Laura Zapata

Por lo que la actriz, quien presume una carrera de más de 40 años en el mundo del espectáculo, decidió alejarse de su hermana menor.

Asimismo, la famosa compartió que fue ella quien le abrió las puertas a Thalía pidiendo que la incluyeran en novelas y grupos musicales a sus amigos.

Finalmente, Laura Zapata reiteró que no necesita del dinero de nadie, ya que ella ganó la suficiente con su trabajo.

@Pato_Vision tiene razón: la soberbia nunca fue medicina.

Yolanda, enferma y todavía repartiendo veneno, no hace más que cavar su propia tumba moral. — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 16, 2025

¿Qué pasó entre Laura Zapata y Yolanda Andrade?

La polémica entre Laura Zapata y Yolanda Andrade empezó luego de que la presentadora la acusara de aprovechara del apoyo económico que Thalía le brindaba a su abuela.

Y es que de manera mensual, Thalía le depositaba dinero a Laura Zapata, quien se encargaba de cuidarla y acompañarla.

“Ella apoyaba a mi abuela, como correspondía. Pero de ahí a inventar que me mantenía a mí… hay un abismo.” Laura Zapata

La abuela de Thalía y de Laura Zapata, Eva Mange, murió el pasado 24 de junio de 2022 a los 104 años de edad.

“ya no nos pusimos a hacer cuentas”, aseguró la actriz quien dijo haber recibido una suma que ayudaba a cubrir los gastos médicos y funerarios de su abuela.