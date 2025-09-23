Laura Zapata -de 69 años de edad- acudió a un audiencia para revisar el caso de su abuela Eva Mange, quien sufrió maltratos en un asilo.

En enero de 2021, Laura Zapata denunció pública y legalmente a un asilo por presunta negligencia con su abuela Eva Mange.

Laura Zapata aún no obtiene justicia por los maltratos a su abuela

Han pasado 4 años desde que Laura Zapata denunció al asilo y a una enferma que estaba cargo del cuidado de su abuela.

El lunes 22 de septiembre se realizaría un audiencia por el caso, pero esta fue suspendida porque no llegó el abogado de la acusada.

Laura Zapata habló con los medios y acusó a los dueños del asilo donde estaba su abuela de corrupción.

“Se canceló la audiencia, desafortunadamente la defensa de esta persona no llegó, ni el Ministerio Público” Laura Zapata

La nueva audiencia será el 26 de septiembre y el abogado de Laura Zapata reveló que la enfermera acusada de maltrato se amparó.

Sin embargo, las autoridades determinaron que el amparo no procedía y que el proceso debía seguir su curso.

“Me imagino cada momento de mi abuela en esa habitación del horror, donde mi abuela vivió todos los horrores” Laura Zapata

Anteriormente, Laura Zapata narró cómo se dio cuenta de que su abuela Eva Mange sufría negligencia en un asilo de Huixquilucan, Estado de México.

Laura Zapata acudió a este asilo para celebrar el cumpleaños 103 de su abuela, pero al llegar al lugar se percató de que Eva Mange tenía lesiones en la espalda y brazos.

Estas llagas aparecieron por el prolongado tiempo que tenían acostada a Eva Mange.

“Una herida tenía hasta 9 centímetros de profundidad. Mi abuela tenía una herida muy grande y muy profunda del hombro” Laura Zapata

Laura Zapata y su abuela Eva Mange (@laurazapataoficial / Instagram)

Enfermera que atendía a a la abuela de Laura Zapata se defiende

Laura Zapata acusó a la enfermera de su abuela, Jessica ’N’, de lesiones y en 2022 fue detenida y vinculada a proceso.

Jessica ’N’ fue liberada y ella ha manifestado a los medios que Laura Zapata solo le daba un pañal al día para que cambiara a Eva Mange.

La enfermera asegura que los médicos legistas confirmaron que Eva Mange no tenía golpes y que las llagas se originaron por la falta de movimiento .

Laura Zapata negó que su abuela usara solo dos pañales al día y aseguró que hay fotos de que el closet de Eva Mange estaba lleno de estos productos.

“Yo lo sigo sosteniendo, yo seguía indicaciones de Laura Zapata de solamente usar un pañal al día y otro en la noche. Culpa mía no fue” Laura Zapata