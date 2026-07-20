Lau Styling, estilista e influencer argentina, se lanzó contra los festejos de los mexicanos tras la victoria de España en la final del Mundial 2026.

“Todos los mexicanos: ‘Ganó España’. Pero ¿vos estuviste en la final? Ni a la cuarta llegaste, hijo de puta, ahora bailan lo que es folclore, dale”. Lau Styling, estilista

Flor Vigna, habitante de La Casa de los Famosos México 2026, había presentado a Lau como su estilista para las galas de esta temporada.

Motivo por el cual a la actriz, cantante y bailarina −también de origen argentino− terminó salpicada en la polémica a pocos días de iniciar su participación en el reality show.

Argentina perdió 1-0 contra la selección española tras disputarse la final este domingo 19 de julio.

Lau Styling alega que sus declaraciones fueron sacadas de contexto

Tras la polémica desatada en redes sociales, Lau Styling publicó un nuevo video defendiendo que en ningún momento insultó a los mexicanos.

De acuerdo con las nuevas declaraciones, su primer video fue editado y sacado de contexto, pidiendo que el tema pase a segundo plano debido a que empezó a afectarla emocionalmente.

Lau Styling (Instagram | Lau Styling)

Lau Styling denunció haber recibido insultos en su contra después de que el material fuera supuestamente editado.

A la par, admitió haber dicho que la selección mexicana no llegó a cuartos de final, pero que lo de “hijos de puta” no iba dirigido a la afición.

Tras las múltiples críticas, Lau Styling se vio orillada a cambiar la privacidad de sus redes sociales .

Piden boicot de Lau Styling en La Casa de los Famosos México

Rápidamente los fans recordaron que Lau Styling estaría detrás de los atuendos de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México 2026.

Por el momento, la futura habitante del programa no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de su estilista personal.

Lo único que compartió en sus redes sociales tras la derrota de Argentina fue una historia en la que se dijo orgullosa de la selección.

Mientras que fans de La Casa de los Famosos México piden boicot en contra de Lau Styling por haber ofendido a los mexicanos.