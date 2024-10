¿Quién es Lau styling? La stylist de Briggitte Bozzo que se peleó con Gala Montes, acusandola de “malagradecida”.

Tras el final de La Casa de los Famosos 2024, el fandom del Team Mar se ha ido desintegrando, tomando bandos por alguno de los cinco integrantes:

Así, se han originado diversas polémicas que han enfrentado a los fans de los integrantes, amenazando los planes que hicieron como Team Mar dentro del reality show.

La más reciente polémica ha involucrado a Gala Montes y a Lau styling, la estilista que ayudó a la también cantante con sus outfits en La Casa de los Famosos 2024.

La situación ha crecido al grado de involucrar a Briggitte Bozzo y de poner en riesgo la amistad que “brillitos” tiene con Gala Montes, a quien terminó llamando “malagradecida”.

Para que te enteres bien de esta polémica, a continuación te damos un breve perfil de Lau styling, protagonista de la historia.

Lau Styling es una estilista originaria de Argentina y radicada en la Ciudad de México (CDMX).

Se desconoce este dato sobre Lau Styling.

De acuerdo con la actividad de Lau Styling en redes sociales, la estilista es una mujer soltera en la actualidad.

Lau Styling señala en sus redes sociales que su signo zodiacal es Libra, aunque no precisa su fecha de nacimiento.

Se presume que Lau Styling es una mujer sin hijos hasta el momento.

Se desconoce este dato sobre Lau Styling.

En los últimos meses, Lau Styling ganó notoriedad por trabajar con celebridades como Briggitte Bozzo y Gala Montes, quienes participaron en La Casa de los Famosos 2024.

Mientras las famosas estuvieron en el reality show, Lau Styling fue una de las personas que más apoyo les brindó en redes sociales, pero ahora que las actrices están fuera las cosas se han complicado, en especial con Gala Montes.

Todo comenzó con un post de Lau Styling que provocó la furia del fandom de Gala Montes, pues sin arrobarla directamente, la argentina le dedicó el siguiente mensaje:

La publicación estuvo acompañada de una foto que mostraba una bolsa con ropa amontonada y unas botas tiradas en el suelo.

Los fans de Gala Montes no tardaron en identificar las prendas como ropa que la actriz usó en La Casa de los Famosos 2024 y la alertaron de la situación, lo que de inmediato hizo reaccionar a la actriz que se caracteriza por ser muy frontal.

¿Qué dijo? La situación creció a tal grado que hasta Briggitte Bozzo salió embarrada, con declaraciones que los fans de Gala Montes no le perdonan.

Gala Montes realizó una transmisión en vivo la tarde del miércoles 9 de octubre para aclarar la polémica que surgió con Lau Styling.

Gala Montes defendió su postura, alegando que no fue responsable de cómo se regresó el vestuario y criticó la calidad de las prendas.

Enseguida, la actriz lamentó que en lugar de hablar con ella y abordar el asunto en privado, Lau Styling prefiriera exhibirla en redes sociales con su polémico post.

Ante ello, Gala Montes advirtió que Lau Styling suele ser poco transparente cuando se trata de cobrar las prendas o accesorios que le envía a los artistas.

“Esta vieja es bien conflictiva, ya la conozco y aguas con quienes quieran trabajar con ella... Hay cosas que uno no quiere y luego me las quiere cobrar como si fueran de Dior y son de Shein, yo tengo muchas cosas de Shein, pero que no me las quiera cobrar como si fuesen Chanel”

Gala Montes