Manola Díez -de 51 años de edad- se quedó fuera de Enrollados show en vivo de Otro Rollo por una polémica razón.

Sin embargo, un miembro del elenco original de Otro Rollo negó estos motivos durante un encuentro con la prensa.

Manola Díez, actriz. (@diezmanola)

¿Por qué Manola Díez quedó fuera de Enrollados show en vivo de Otro Rollo?

Tras darse a conocer el elenco de Enrollados show en vivo de Otro Rollo, se comenzó a rumorar que Manola Díez se quedó fuera por una polémica razón.

Y es que algunos medios Manola Díez mencionaron que la presencia de la actriz no fue solicitada debido a los “episodios de rabia que presenta”.

Sin embargo, Yordi Rosado -de 53 años de edad- aclaró en la premier de ‘Godinez vs Mirreyes: Las Vegas’ que el rumor era falso.

De acuerdo con el conductor y youtuber, la producción de de Enrollados show en vivo de Otro Rollo solicitó solo a la primera generación del programa.

“La generación más representativa”, dijo Yordi Rosado, asegurando que no existía ningún problema relacionado con Manola Díez.

Incluso el famoso reveló tenerle un gran cariño a la actriz, quien habría entrado a Otro Rollo en el año 2004.

Además de aclarar los rumores sobre Manola Díez, Yordi Rosado puntualizó que su distanciamiento con Adal Ramones -de 63 años de edad- fue resuelto hace 6 o 7 años.

Estos era supuesta la polémica razón de la exclusión de Manola Díez de Enrollados show en vivo de Otro Rollo

En junio del 2025, Manola Díez fue acusada por la actriz Anyolina Broy -de 29 años de edad- de haberla golpeado durante una obra de teatro.

De acuerdo con Manola Díez su reacción se debió a un primer ataque de Anyolina Broy, quien la amenazó y le arrojó un vaso con agua.

La actriz aseguró que su excompañera en el escenario “volteó la historia” para colgarse de su fama.

Asimismo, Manola Díez negó padecer de esquizofrenia, aunque sí reveló que padece de ansiedad y que en algún momento de su vida sí fue diagnosticada con depresión.