La modelo Alejandra Tijerina solicitó medidas de protección contra su expareja Masad Almimi por presuntos actos de violencia mediática y psicológica.

Alejandra Tijrerina compartió en sus historias de Instagram el documento donde solicita a la Fiscalía CDMX de manera urgente tres medidas de protección:

Masad Altamimi no puede acercarse a Alejandra Tijerina

Masad tiene prohibido realizar conductas de intimidación o molestia a Alejandra Tijerina

Tiene prohibido hacer actos de intimidación por cualquier medio físico o electrónico

Alejandra Tijerina pide medidas de protección contra Masad Altamimi

A unas horas de que Masad Altamimi sea hospedado en un hotel para participar en La Casa de los Famosos México 2026, Alejandra Tijerina reveló que inició un proceso legal en contra de su ex.

La solicitud de protección de Alejandra Tijerina es sustentada por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Alejandra Tijerina pide medidas de protección contra Masad (Instagram/@alejandratijerina)

Alejandra Tijerina acusa a Masad Altamimi de violencia mediática y psicológica; la modelo expresó que con esta petición estaba priorizando su tranquilidad.

Asimismo, confirmó que confiaba en la justicia y dejará que los hechos hablen por sí solos.

“Proteger mi paz también es un acto de valentía. Hoy di un paso importante. Confío en la justicia y dejaré que los hechos por sí solos” Alejandra Tijerina

Masad Altamimi tiene prohibido contactar a Alejandra Tijerina, hablar de ella o intimidarla a través de medios .

Alejandra Tijerina pide medidas de protección contra Masad (Instagram/@alejandratijerina)

Masad Altamimi no podrá hablar de Alejandra Tijerina en La Casa de los Famosos México 2026

Alejandra Tijerina solicitó las medidas de protección contra Masad Altamimi días antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026.

Por lo tanto, el influencer tiene prohibido hablar de ella dentro del reality show o por otro medio.

Esta medida permite que Alejandra Tijerina esté tranquila y ya no pueda ser blanco de algún comentario o crítica dentro del programa.

A Alejandra Tijerina le va mejor fuera de La Casa de los Famosos All Stars (Instagram alejandratijerina / Instagram alejandratijerina)

Alejandra Tijerina y Masad Altamimi fueron novios en 2025 y ambos decidieron hablar de su ruptura en público.

La modelo acusó a Masad Altamimi de exponerla en redes sociales tras decir que supuestamente fue infiel, lo cual ha sido catalogado como una campaña de desprestigio contra Alejandra Tijerina.