El actor argentino Marcelo Córdoba aseguró que el Mundial 2026 evidenció un clima de hostilidad entre mexicanos y argentinos que, desde su perspectiva, ya existía, aunque permanecía contenido.

Marcelo Córdoba, quien reside en México desde hace más de dos décadas, lamentó la creciente polarización entre ambas aficiones y llamó a evitar las generalizaciones.

“Mucho del hate vino de México y eso fue lo que me extrañó, pero en el fondo estoy pensando que este Mundial lo único que hizo fue darle la excusa perfecta a mucha gente que ya tenía un cierto sentimiento contra los argentinos aquí en México para poder aventar lo que fuera que dijeran sin ningún tipo de culpa y cobijados por esta ola de odio que hubo” Marcelo Córdoba

Durante una entrevista, Marcelo Córdoba afirmó que la Copa del Mundo fue el detonante para que salieran a la luz comentarios de odio en redes sociales y conversaciones cotidianas; sin embargo, dejó claro que el problema no puede atribuirse únicamente a un solo país y consideró que ambas partes deben hacer una autocrítica.

Marcelo Córdoba pide no generalizar y admite que los argentinos también alimentan el conflicto

Marcelo Córdoba, quien en su perfil de Instagram se describe como: “Argentino de nacimiento, mexicano por adopción, aprendiz de todo, actor de a ratos, ser humano tiempo completo”, reflexionó que la actitud de algunos argentinos tampoco ayuda a mejorar la relación entre ambas naciones.

El actor argentino explicó que le preocupa escuchar frases como que “todos los mexicanos son delincuentes” o que “todos los argentinos son soberbios”, pues considera que ese tipo de afirmaciones solo profundizan los prejuicios.

“Porque a esta altura ya es todo el mundo contra Argentina. Lo cual está mal porque las generalizaciones son malas. Es como si yo dijera que todos los mexicanos son delincuentes como ya les pasó con Trump y se sintieron ustedes muy heridos y también muy lastimados por eso porque generalizamos mal. Ustedes son gente de bien, trabajadores, igual que los argentinos”.

Es por eso que Córdoba insistió en que juzgar a millones de personas por el comportamiento de unos cuantos resulta injusto y peligroso.

Marcelo Córdoba sostuvo que el Mundial 2026 simplemente exhibió una tensión que ya existía, pero reiteró que tanto mexicanos como argentinos deben asumir su parte de responsabilidad.

A su juicio, la convivencia mejora cuando se deja de etiquetar a las personas por su nacionalidad y se entiende que las acciones individuales no representan a un país entero.

Además, recordó que su propia historia refleja el vínculo entre ambas culturas, pues nació en Argentina, pero encontró en México el lugar donde desarrolló gran parte de su vida y carrera.

“Me dolió ver posteos en Facebook, inclusive hasta me escribieron directores de esta empresa, actores. He visto periodistas, gente que uno no esperaría, imparcialidad, juicio, mesura, expresarse en las redes como si fueran hinchas de futbol. Eso fue lo que más me impactó: conocidos, amigos, con una animadversión contra Argentina que yo dije ‘bueno, si me lo están expresando así ahora es porque siempre hubo algo’. Eso es lo que más me duele, porque siento que siempre hubo algo ahí detrás, contra los argentinos” Marcelo Córdoba