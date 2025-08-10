Lady Tacos de Canasta se une a la controversia que se ha generado con los Adidas Oaxaca Slip On y esto fue lo que dijo de los polémicos huaraches.

Y es que Lady Tacos de Canasta envió un potente mensaje sobre la controversia que envuelve a los Adidas Oaxaca Slip On, modelo diseñado por el estadounidense Willy Chavarría.

Así criticó Lady Tacos de Canasta los Adidas Oaxaca Slip On

Adidas se encuentra en medio de la controversia por el lanzamiento de Oaxaca Slip On, modelo que se encuentra inspirado en huaraches oaxaqueños de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag.

'Lady Tacos de Canasta'

Sin embargo, Adidas enfrenta acusaciones por plagio y apropiación cultural de los pueblos originarios de México.

Ante la polémica que se ha suscitado, Marven -mejor conocida como Lady Tacos de Canasta- envió un potente mensaje.

En su cuenta de Facebook, Lady Tacos de Canasta defendió a la comunidad indígena de Oaxaca y se pronunció sobre la explotación a la cultura.

Lady Tacos de Canasta criticó los Adidas Oaxaca Slip On y reiteró que nadie puede apropiarse de la cultura oaxaqueña.

En su mensaje, Lady Tacos de Canasta recalcó que el uso de huaraches en Oaxaca no es por comodidad, sino por la pobreza que se vive en ese Estado de México.

“Los oaxaqueños andamos en huaraches no por comodidad tal vez por identidad, pero más por pobreza” Lady Tacos de Canasta

Cabe recordar que Lady Tacos de Canasta es una Muxe originaria de Oaxaca, por lo que conoce las tradiciones de esta comunidad.

Lady Tacos de Canasta critica los Adidas Oaxaca Slip On (Lady tacos de canasta / Facebook )

¿Por qué los Adidas Oaxaca Slip On han generado polémica?

Los Adidas Oaxaca Slip On han generado gran controversia por plagio y apropiación cultural de los pueblos originarios de México.

Y es que este modelo toma elementos del huarache original de Oaxaca y lo mezcla con un estilo moderno y urbano, característico de la marca Adidas.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, señaló que la marca deportiva no pidió permiso para usar el diseño de los huaraches oaxaqueños.

Además de que considera que este plagio atenta contra la comunidad zapoteca.

Los Adidas Oaxaca Slip On no solo causaron controversia por el plagio, sino por su alto consto.

Y es que los Adidas Oaxaca Slip On costaban alrededor de 2 mil 250 pesos mexicanos.

Mientras que los huaraches oaxaqueños creados de manera artesanal no exceden los 500 pesos.