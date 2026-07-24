Murió Chris Anne Affleck a los 83 años de edad, es la mamá de Ben Affleck y Casey Affleck. Aunque recién se dio a conocer su fallecimiento, fue en junio de 2026 que el hecho sucedió.

Pero ¿qué le pasó a Chris Anne Affleck? A la mamá de Ben Affleck y Casey Affleck le dieron una esperanza de vida de seis meses y así fue.

Chris Anne Affleck, la mamá de Ben y Casey Affleck, murió por cáncer

Por un obituario se dio a conocer que Chris Anne Affleck de 83 años de edad, murió desde el pasado 2 de junio de 2026.

Según la información obtenida, la mamá de Ben Affleck y Casey Affleck recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas en diciembre de 2025. Sin embargo, este ya estaba avanzado.

Ante ello, el doctor le dio una esperanza de vida de hasta seis meses, hecho que efectivamente se cumplió.

La versión de cercanos a la familia Affleck, comparte que el último deseo de Chris Anne Affleck era ver a su nieto Atticus, hijo de Casey Affleck, graduarse de la preparatoria, orgullo que también pudo vivir.

Fue en mayo de 2026 que Chris Anne Affleck pudo asistir a la ceremonia de graduación de su nieto, para un mes después morir.

Chris Anne Affleck impulsó las carreras de actuación de Ben y Casey Affleck

Aunque Chris Anne Affleck era docente de profesión, fue quien respaldó las carreras de actuación de sus hijos, luego de que una de sus amigas le sugirió llevarlos a un casting.

Uno de los mayores momentos recordados por la industria de Hollywood fue cuando Chris Anne Affleck acompañó a Ben Affleck a la ceremonia de los Oscar de 1998, en donde ganó el premio a Mejor Guion Original por Good Will Hunting.

Chris Anne Affleck y Ben Affleck. (Agencia México)

En este momento, Ben Affleck únicamente tenía 26 años y por ello Chris Anne Affleck fue su acompañante, en una industria en donde apenas era conocido.