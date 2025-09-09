Mientras que Aldo Tamez de Nigris sobrevive al encierro de La Casa de los Famosos México 2025, Yetus Prime aprovecha las cámaras para hablar de su fracturada relación con el atleta.

Relación que Yetus Prime quiere recuperar al punto que está dispuesto a reconciliarse con Aldo Tamez de Nigris dentro del reality show.

La última vez que se vieron Aldo Tamez de Nigris y Yetus Prime se iban a agarrar a golpes

A su paso por el podcast Cómplices del desmadre, Yetus Prime reveló haber estado a punto de agarrarse a golpes en su último encuentro con Aldo Tamez de Nigris.

De acuerdo con Yetus Prime, de 27 años, en aquel momento él y Aldo Tamez de Nigris, de 26 años, grababan un podcast “prohibido”.

Programa que nunca verá la luz ya que ambos dijeron un montón de tonterías mismas que calentaron los ánimos.

“Grabamos un podcast prohibido que nunca va a salir a luz. Dijimos muchas mamadas y, de hecho, casi nos íbamos a agarrar a golpes.... Yo creía que Aldo me iba a soltar un madrazo. Después que se acabó la grabación yo tenía un vuelo a Puerto Vallarta. Yo decía a la producción: ‘Ya necesito que se acabe este pedo’. Y Aldo me decía: ‘Ya vete a la verga’. La ultima vez que lo vi estuvo horrible, yo lo tenía al lado y ya sentía la vibrota, ya hasta estaba subiendo los hombritos” Yetus Prime

Debido a que el influencer debía viajar a Puerto Vallarta al terminó de la grabación, los examigos no hablaron de lo sucedido.

Un día después se pusieron en contacto por medio de una llamada telefónica, momento en que Aldo Tamez de Nigris le comunicó a Yetus Prime que lanzaría un podcast junto a su tío Poncho de Nigris, de 49 años.

Proyecto que quebró su amistad debido a que el nombre del podcast de Poncho de Nigris era muy similar al que Yetus Prime tenía con el habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Yetus Prime y Aldo Tamez De Nigris (Especial / Especial)

Yetus Prime quiere volver a ser amigo de Aldo Tamez de Nigris

Yetus Prime ya dejó atrás sus roces con Aldo Tamez de Nigris por lo que está dispuesto a ingresar a La Casa de los Famosos México 2025 y reconciliarse en televisión.

Yetus Prime indica que “son carnales” y que ya se le pasó el enojo por lo que, sin importar si vuelve o no a grabar junto a Aldo Tamez de Nigris, le gustaría retomar su amistad.

Así como cerrar ese ciclo ya que nunca hablaron de lo que pasó aquel día.