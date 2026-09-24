De acuerdo con reportes, la herencia de Dolly Parton habría comenzado a dividir a su familia y herederos.

She’s Alive, organización creada para gestionar el patrimonio de Dolly Parton, presentó una denuncia contra Bryan Seaver- sobrino de la cantante- y su empresa de seguridad privada Squadron Augemented Protection Services.

De acuerdo con documentos judiciales presentados en Nashville el martes 22 de septiembre, Bryan Seaver amenazó con realizar actos de violencia y buscar destruir el legado empresarial de Dolly Parton.

Emiten orden de restricción contra Bryan Seaver; herederos de Dolly Parton temen por su seguridad

Después de que She’s Alive presentara ante un tribunal las acusaciones contra Bryan Seaver, un juez de Tennessee brindó una orden de restricción temporal contra el familiar de Dolly Parton.

En la orden judicial, que representa el primer indicio de disputa por la herencia de Dolly Parton, se indica que se tuvo en cuenta las reiteradas amenazas de Bryan Seaver mediante mensajes que han sido calificadas como “preocupantes”.

Recientemente, She’s Alive rescindió el contrato de Seaver y su empresa de seguridad privada Squadron Augmented Protection Services.

El argumento fue “un conducta intimidatoria que hacía insostenible su permanencia en el puesto”.

Dolly Parton (Especial)

Según los documentos de la disputa legal, el sobrino de Dolly Parton, quien fue elegido por la propia cantante para anunciar su muerte, mandó mensajes y correos señalando que destruiría la marca She’s Alive.

Incluso las comunicaciones muestran a Bryan Seaver disfrutando de su recién adquirida fama y autodenominándose “traficante internacional de armas”.

El propio sobrino de Dolly Parton afirmó que trabajó con contratistas militares extranjeros durante la guerra de Irak.

En un mensaje escrito el 1 de septiembre Seaver habría señalado:

“Voy a crear un podcast dedicado a arruinar las colaboraciones de marca de Dolly y a contar las violaciones que esta gente ha cometido contra nosotros. Va a ser genial. O que me paguen, carajo.” Bryan Seaver, sobrino Dolly Parton

Herederos de Dolly Parton renuncian a She’s Alive tras amenazas de Bryan Seaver

Los presuntos mensajes amenazantes de Bryan Seaver habrían provocado la renuncia del abogado de fideicomisos y sucesiones de Dolly Parton y empleados de She’s Alive.

Ante tal situación She’s Alive ha contratado seguridad privada para sus colaboradores tanto en la compañía como en sus domicilios.

Con la orden de restricción temporal que se impuso a Bryan Seaver, no puede hablar con empleados, abogados y socios de She’s Alive.

Tampoco pude acercarse a menos de 304.8 metros de ellos. El objetivo es que no interfiera en las relaciones comerciales de la marca.