Dolly Parton, dejó un último acto de generosidad al mundo a través de la batalla contra el cáncer que estuvo librando antes de dormir.

Por medio de un homenaje su hermana menor, Stella Parton, reveló que la estrella country se puso a disposición de su equipo médico para probar tratamientos y medicamentos experimentales.

Lo anterior con el fin de ayudar a otros pacientes en el futuro, aún si ya no había esperanza de poder salvar su propia vida.

Hermana de Dolly Parton pide honrar el legado de la cantante

Más allá de su legado musical, Stella Parton recordó a su hermana como “una de las personas más generosas, consideradas y amables que he conocido”.

En este sentido, consideró que una de las mejores maneras de honrar la memoria y el legado de Dolly Parton es seguir su ejemplo y ayudar a quienes lo necesiten.

Dolly Parton (Especial)

En su escrito, Stella Parton habló de los días en los que ella y su hermana tomaban café por la mañana mienras reían y hacían planes para pasar el rato.

Con cariño mencionó que Dolly Parton puedo hacer un mundo mejor gracias a su presencia y por el gran amor que sentía entre sus habitantes.

Stella terminó su emotivo homenaje agradeciendo a los fans de su hermana por la amabilidad que ha recibido la familia tras la pérdida de la cantante.

No sin antes enfatizar por última vez que seguir el ejemplo de Dolly Parton en vida es uno de los mejores actos que podemos hacer.

Dolly parton murió el martes 25 de agosto tras una breve lucha contra el cáncer a los 80 años de edad.