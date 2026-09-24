Emmanuel Lubezki fue director de fotografía del video de Taylor Swift, Patient Zero

El mexicano Emmanuel Lubezki colabora con Taylor Swift, tras ser el director de fotografía para el video Patient Zero, que será el nuevo sencillo de la cantante estadounidense.

El video de Patient Zero es su primer trabajo en conjunto del director de fotografía Emmanuel Lubezki y Taylor Swift, quien no es solo la protagonista, sino también su directora.

Además del ganador del Oscar, Emmanuel Lubezki como director de fotografía para el video de Patient Zero, Taylor Swift también colabora con dos estrellas de Hollywood, Dakota Johnson y Colin Farrell.

Patient Zero de Taylor Swift con Emmanuel Lubezki como director de fotografía se estrenará el 27 de septiembre

El próximo domingo, 27 de septiembre, es la fecha oficial para el estreno del video Patient Zero de Taylor Swift con Emmanuel Lubezki como director de fotografía, protagonizado por la cantante junto a los actores, Dakota Johnson y Colin Farrell.

El estreno del video Patient Zero de Taylor Swift con Emmanuel Lubezki será durante la gala de la entrega los MTV Video Music Awards 2026 desde el Peacock Theater de Los Ángeles, California, la cual arrancará a las 5:30 de la tarde, en México los podrás ver en

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