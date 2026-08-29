El gobierno de Tennessee anunció formalmente su intención de renombrar el Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a Dolly Parton, figura cultural emblemática del estado estadounidense.

La propuesta surgió después de una petición ciudadana que reunió más de 150 mil firmas, además de recibir respaldo público de reconocidas figuras como Sheryl Crow.

El gobernador Bill Lee señaló que el aeropuerto representa una importante puerta de entrada para Tennessee y consideró especialmente apropiado vincularlo con el legado de Dolly Parton.

Tennessee plantea homenajear a Dolly Parton con el nombre del aeropuerto

La iniciativa fue presentada por el gobierno estatal junto con el Aeropuerto Internacional de Nashville, conocido por sus siglas BNA, como reconocimiento a Dolly Parton.

Bill Lee destacó el recorrido de Parton desde las montañas del este de Tennessee hasta alcanzar escenarios internacionales, donde proyectó elementos asociados con la identidad cultural estatal.

El gobernador también relacionó el posible cambio con valores atribuidos a la artista, entre ellos la música, generosidad, fe y bondad, según el comunicado.

La propuesta comenzó a ganar fuerza entre admiradores mediante una petición en línea realizada originalmente, que superó las 150 mil firmas antes del anuncio gubernamental.

Además, la cantante Sheryl Crow se sumó a las voces públicas favorables al homenaje, de acuerdo con información citada por The New York Times.

Dolly Parton, cantante (Carlos Osorio / AP Photo/Carlos Osorio)

La oficina del gobernador informó que Bill Lee conversó esta semana con representantes de Parton, quienes recibieron con entusiasmo la posibilidad de modificar el nombre del aeropuerto.

Los representantes de la cantante agradecieron la muestra de apoyo y señalaron que continuarán las conversaciones, mientras la propuesta avanza como reconocimiento al legado de Dolly Parton.