Está todo listo para el concierto de Moenia en el Palacio de los Deportes. Te compartimos el setlist y telonero para el 24 de septiembre.

La banda Moenia dará un show inolvidable a todos sus fans como parte de su Estamos Bien Tour.

Setlist del concierto de Moenia en Palacio de los Deportes

Este sería el setlist del concierto de Moenia en Palacio de los Deportes para el jueves 24 de septiembre:

No hay fe

Como ves tú

Consecuencias

Déjame entrar

¿En qué momento?

Juegos de amor

Terminales

Estabas ahí

Corazón azulado

No importa que el sol se muera

Clásico

Estamos bien

Hay que caer

Manto estelar

Regreso a casa

Contigo estaré

Morir tres veces

Lo prometí

Ni tú ni nadie

Paz

Mejor ya no

No dices más

Moenia (Instagram/@moeniamx)

Telonero del concierto de Moenia en el Palacio de los Deportes

Hasta el momento, Moenia no ha anunciado telonero para su concierto del 24 de septiembre.

De cualquier manera, la presentación será bastante especial porque la agrupación se presentará por primera vez en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México.

A lo largo de su show, Moenia interpretará sus mejores temas; desde canciones clásicas, hasta los hits más recientes que han lanzado durante sus tres décadas de carrera musical.