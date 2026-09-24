Está todo listo para el concierto de Moenia en el Palacio de los Deportes. Te compartimos el setlist y telonero para el 24 de septiembre.
La banda Moenia dará un show inolvidable a todos sus fans como parte de su Estamos Bien Tour.
Setlist del concierto de Moenia en Palacio de los Deportes
Este sería el setlist del concierto de Moenia en Palacio de los Deportes para el jueves 24 de septiembre:
- No hay fe
- Como ves tú
- Consecuencias
- Déjame entrar
- ¿En qué momento?
- Juegos de amor
- Terminales
- Estabas ahí
- Corazón azulado
- No importa que el sol se muera
- Clásico
- Estamos bien
- Hay que caer
- Manto estelar
- Regreso a casa
- Contigo estaré
- Morir tres veces
- Lo prometí
- Ni tú ni nadie
- Paz
- Mejor ya no
- No dices más
Telonero del concierto de Moenia en el Palacio de los Deportes
Hasta el momento, Moenia no ha anunciado telonero para su concierto del 24 de septiembre.
De cualquier manera, la presentación será bastante especial porque la agrupación se presentará por primera vez en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México.
A lo largo de su show, Moenia interpretará sus mejores temas; desde canciones clásicas, hasta los hits más recientes que han lanzado durante sus tres décadas de carrera musical.