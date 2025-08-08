Adrián Di Monte -de 35 años de edad- asegura en La Casa de los Famosos México 2025 que no le gustan los chistes que se hacen de los latinos.

Sin embargo, usuarios en redes sociales recordaron una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en la que expresó su apoyo a Donald Trump.

Adrián Di Monte aborrece los chistes de latinos y así lo dijo en La Casa de los Famosos México 2025

El actor Adrián Di Monte estaba hablando con sus compañeros de cuarto de La Casa de los Famosos México 2025 acerca del trabajo en equipo.

Recordando la vez que alguna vez tuvo que competir a lado de estadounidenses que se la pasaban haciendo chistes de personas latinas.

Adrián Di Monte tras la nominación de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

De acuerdo con Adrián Di Monte, le molestaba que sus compañeros de equipo hicieran este tipo de comentarios.

El actor incluso confesó que se defendía diciendo que Estados Unidos le debía mucho al trabajo de los latinos.

Aún así, dijo que no importaba lo mucho que aborrecía los chistes, pues al final del día tenía que trabajar en equipo con ellos.

Anécdota que contó en el Cuarto Noche para motivarlos a seguir siendo un equipo en La Casa de los Famosos México 2025.

Esto después de que algunos miembros todavía no estuvieran seguros de unirse a una estrategia o seguir el juego en solitario.

Aldito ya dijo en Noche que él va a seguir evaluando su juego, pues no puede declararse 100% Noche y Alexis y Adrián N lo presionan dando a entender que se va a ver como traidor.



Se los he estado diciendo, Aldito no traga a Adrián N y tampoco le pasan mucho Alexis y Guana.



Yo… pic.twitter.com/urLyahfU9s — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) August 8, 2025

El polémico tuit de Adrián Di Monte por victoria de Donald Trump

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025, Adrián Di Monte ya había generado polémica por un tuit en X donde mostró abiertamente su apoyo a Donald Trump.

Esto después de que el candidato ganara las elecciones en Estados Unidos.

“¿A ver cuántos ardidos por aquí?“, escribió el actor de origen cubano.

Estas palabras generaron una ola de críticas en contra de Adrián Di Monte, mismas que perduran hoy en día en su participación en La Casa de los Famosos México 2025.