Galilea Montijo se queda con las ganas de responderle a varios de La Casa de los Famosos México, pero la obligan a callar y por eso hay ocasiones en que hay grandes silencios.

Las tensiones dentro de La Casa de los Famosos México cada vez son mayores e incluso se ha visto afectada Galilea Montijo -de 50 años de edad-.

Aunque Galilea Montijo ha demostrado ser una gran conductora, usuarios han exhibido como algunos habitantes de La Casa de los Famosos México la han dejado callada en pleno programa en vivo.

Tal es el caso de Sergio Mayer -de 57 años de edad- y Nicola Porcella quienes no dudaron en responderle a Galilea Montijo en plena gala de La Casa de los Famosos México.

Algunos usuarios consideraron que el silencio de Galilea Montijo era muestra de irregularidades dentro de La Casa de los Famosos México.

Cansada de todas las especulaciones, Galilea Montijo explicó por qué hay grandes silencios durante su conducción en La Casa de los Famosos México e incluso le respondió a Nicola Porcella -de 35 años de edad-.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

¿Sergio Mayer y Nicola Porcella dejaron callada a Galilea Montijo? Esto respondió la conductora

Galilea Montijo se ha encontrado en medio de la polémica por su conducción en La Casa de los Famosos México.

En las últimas semanas Galilea Montijo se ha enfrentado a varios rumores, desde que si habría llegado borracha a La Casa de los Famosos México hasta que le mandaba mensajes ocultos a Paul Stanley.

Sin embargo en los últimos días el nombre de Galilea Montijo se convirtió en tendencia luego de que varios usuarios señalaran que los participantes de La Casa de los Famosos México la dejaron callada.

En especificó se referían a Sergio Mayer y Nicola Porcella, ya que después de sus comentarios Galilea Montijo se mantenía callada y prefería cambiar de tema sin responderles.

Cansada de todas las acusaciones, Galilea Montijo explicó en el programa Hoy lo que hay detrás de esos silencios.

“Tengo que aclarar cuando dije ‘me quedo callada’, es que el hate está de la fregada (…), no es peleando con el Team Infierno, es porque a mí me gustaría decir” Galilea Montijo

Galilea Montijo aseguró que los silencio que hace en La Casa de los Famosos México son apropósito.

“Cuando hago esos silencios abruptos es parte del programa, es apropósito no es que me callen o yo me quede callada o se me fue la onda, son silencios abruptos, abruptos adrede, para que sientan la tensión” Galilea Montijo

En este sentido Paul Stanley la respaldó al asegurar que esos silencios hacen sufrir a los habitantes pues no saben lo qué está pasando.

Galilea Montijo aseguró que ella no tiene ningún favorito dentro de La Casa de los Famosos México.

“Yo no le voy al Team Infierno, ni al Team Cielo, ni cuando estaba mi Poli (…) Usted decide en casa qué pasa, no nosotros, usted nada más, no es que yo me quede callada o se me fue la onda” Galilea Montijo

¿Por qué creen que Sergio Mayer y Nicola Porcella dejaron callada a Galilea Montijo?

El miércoles 26 de julio se realizó la octava gala de nominación en La Casa de los Famosos México.

Tras haber ganado el ‘beneficio’ en la última cena de nominados de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella jugó un papel decisivo.

Sin embargo, Nicola Porcella le reclamó a Galilea Montijo pues consideró que no había tenido un ‘beneficio’ pues no le había ayudado en su nominación.

Y es que Nicola Porcella se quedó muy preocupado porque pensó que había perjudicado al Team Infierno al haberle restado puntos a Jorge Losa.

“Pensé que iba a ser más un beneficio, pensé que, al ganar, era más un beneficio que lo que pasó, que lo que me tocó. Beneficio era si yo podía elegir, cuando es al azar, no es beneficio… y cambia mucho eso” Nicola Porcella

Tras el reclamo de Nicola Porcella, Galilea Montijo no supo que decir y cambió de tema por lo que usuarios de inmediato consideraron que el habitante la había dejado callada.

Nicola dejando callada a Galilea y a la producción #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/7OfgG78bPV — ✨️Mon✨️ (@_CreerEsCrear) July 27, 2023

Lo mismo pasó el domingo 30 de julio, cuando Galilea Montijo le cuestionó a Sergio Mayer sobre por qué pensaba que detrás de él nadie se posicionó.

Sergio Mayer respondió: “Efectivamente, es la primera vez porque los que se posicionaban detrás de mí, están sentados ahí en el foro”.

Tras la respuesta de Sergio Mayer, se creó un incómodo momento de silencio en La Casa de los Famosos México.

Así le responde Galilea Montijo a Nicola Porcella

Galilea Montijo recordó como Nicola Porcella le reclamó porque consideró que en realidad no había tenido un beneficio dentro de La Casa de los Famosos México.

La conductora señaló que en ese momento no pudo decir nada ya que no puede dar a los habitantes ninguna información sobre el exterior y sobre cómo están jugando sus compañeros.

“Pero como no puedo decirles nada del exterior, pues este ellos lo van llevando, a mí me gustaría saber qué va a pasar las próximas dos semanas” Galilea Montijo

Galilea Montijo destacó que en ese momento le hubiera recordado a Nicola Porcella que es un beneficio individual pues no es un juego en equipo.

“Cuando Nicola empieza a decir ‘qué bueno que dejaron callada a Galilea’, me dieron ganas de decirle a Nicola.... dijo: ‘es que eso no fue un beneficio’, no pues no fue un beneficio para el Team Infierno, era un beneficio para ti, personal y juega la parte de la suerte” Galilea Montijo

Galilea Montijo confirma que va a entrar a La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo adelantó en el programa Hoy que va a entrar a La Casa de los Famosos México por primera vez.

La conductora reveló que las siguientes semanas son claves en La Casa de los Famosos México, por lo que ella va a entrar porque se va a conocer al primer finalista.

Galilea Montijo invitó a no perderse La Casa de los Famosos México pues aseguró que será a través de una dinámica en donde se descubra al primer finalista.