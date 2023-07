Debido a la polémica que desató la agresión que los habitantes de La Casa de los Famosos México realizaron a Nicola Porcella, de 35 años de edad, La Jefa les llamó la atención.

“Les pido que se traten con respeto”, exigió sin hablar de lo ocurrido ya que -de acuerdo con el juego- los habitantes no pueden saber nada de lo que pasa al exterior de La Casa de los Famosos México.

Asimismo los invitó a reflexionar sobre las intensidad de las bromas, juegos y actitudes que hay entre ellos en La Casa de los Famosos México.

“Diviértanse, pero siempre en un ambiente de respeto”, exigió La Jefa para posteriormente recordarles que está muy cerca la final.

“La Jefa” de #LaCasaDeLosFamososMx habla sobre tratarse con respeto y la intensidad de las bromas.



🟡 ¿Crees qué esto afecte la Noche de Nominación? 🟡



Posiblemente este anunció, es por el presunto #Abuso de #Sergio Mayer a #Nicola #LCDLFMx #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/qSVsFbcdhc — Emilio Ibarra♕ (@EmilioYbarra) July 31, 2023

Poncho de Nigris intenta descifrar el por qué del regaño de La Jefa en La Casa de los Famosos México

Debido a que algunos habitantes de La Casa de los Famosos México se han llevado pesado a lo largo del show, no entienden el por qué del regaño de La Jefa. Es Poncho de Nigris, de 47 años de edad, quien trata de descifrarlo.

No obstante, al no saber qué ocurre, el regiomontano asegura que ya no podrán jugar. “Dijo que le bajaremos al bullying, yo creo”, indicó, mientras que Wendy Guevara, de 29 años de edad, le aclaró que hay que respetarse.

“Así nos llevamos. A lo mejor hay comentarios de afuera que dicen: ‘no, está muy pesada la madreada. Es puro esto y aquello. Ya sabes, los pinches santurrones o las comunidades esas de...no respetan y lo otro” Poncho de Nigris

La Jefa les dijo que les bajaran a el “Bullying”



#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/fGFk7SL8TK — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) July 31, 2023

Piden salida de Mauricio Garza por correr a Apio Quijano de post gala en La Casa de los Famosos México

Queda claro, a Mauricio Garza no le gusta que lo confronten y mucho menos que le exijan parar sus burlas por lo que cuando Apio Quijano, dijo no entender por qué está al frente de la post gala ya que dice “puras tonterías”, el conductor enfureció.

“¿Para eso me invitaron aquí?”, se preguntó un Apio Quijano, de 46 años de edad, cansado de escuchar hablar mal del Team Infierno, por lo que su anfitrión sin más lo corrió.

“Que si te quieres ir, te puedes ir”, dijo el conductor de 31 años de edad, por lo que el cantante de Kabah se levantó de su asiento, pero Cecilia Galliano, de 41 años de edad, de inmediato intentó calmar los ánimos.

Pero Mauricio Garza se siguió quejando: “A mí nadie me va andar amenazando”, citó, por lo que Apio Quijano le recordó que ellos lo invitaron; sin embargo, no tenía caso si todo el tiempo lo iban a estar interrumpiendo.

Esto no gustó al también actor quien acusó al exhabitante de La Casa de los Famosos México de haber ido al show a amenazarlo desde que salió del juego, por lo que Apio Quijano le recordó que él ha estado hablando mal de su persona día a día.

Ante esto, Mauricio Garza se justificó asegurando que Apio Quijano entró en un juego para exponerse y él era el conductor, por lo que el artista aseguró le dejó claro que no era razón suficiente para estar criticando todo el tiempo.

Debido a que la pelea no se detenía, Cecilia Galliano se puso en medio de ambos y continuó con las preguntas. Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, en redes sociales se exige la salida de Mauricio Garza por su actitud y poco profesionalismo.

“Este conductor no tiene educación, es vulgar y muy poco profesional, tiene la sangre súper pesada y ahora con esto me dio toda la razón, fuera mauricio”, “Después de este proyecto a ver quién lo contrata con esta actitud”,

“Pobre Ceci, tiene que aguantar a este pendejo”, “Que ya no se drogue antes de salir a cuadro”, “Aunque sea sin censura no puede comportarse así con los participantes”, expresan entre comentarios.