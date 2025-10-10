Elisa Vicedo -de 29 años de edad- confirma que Eduardo Carbajal seguirá vinculado a proceso por violación a 7 años de que iniciara el proceso en su contra.

En 2018, Elisa Vicedo denunció a Eduardo Carbajal por abuso sexual y agredir físicamente, por lo que el actor fue vinculado a proceso.

Elisa Vicedo confirma que Eduardo Carbajal perdió un amparo y sigue vinculado a proceso

En febrero de 2025, Eduardo Carbajal solicitó un amparo para evitar el proceso en su contra por el delito de violación en agravio de Elisa Vicedo.

Al final, las autoridades determinaron que Eduardo Carbajal seguirá vinculado a proceso.

Elisa Vicedo compartió esta noticia en Instagram, donde celebró que el proceso contra Eduardo Carbajal por fin seguirá su curso.

“Me llamó mi abogado y me dijo que la sala número cuatro había decidido confirmar la vinculación a proceso. Lo cual quiere decir que nos vamos a juicio después de siete años y medio” Elisa Vicedo

La actriz menciona que Eduardo Carbajal aún puede agotar otro recurso para evitar el proceso en su contra, pero confía en que por fin obtendrá justicia.

Elisa Vicedo denunció públicamente a Eduardo Carbajal en 2026, tras señalarlo de abuso sexual y violencia física.

La denuncia formal contra el actor se realizó en 2018 y hasta la fecha, no hay avances en el caso.

Elisa Vicedo denuncia irregularidades en su caso contra Eduardo Carbajal

La actriz sigue en busca de justicia y reveló que un exabogado de Eduardo Carbajal ahora es magistrado.

Rafael Inti es magistrado en la sala en la que se resolvió el amparo de Eduardo Carbajal; mientras que la esposa del magistrado sigue siendo parte de la defensa del actor.

Elisa Vicedo agradeció a Rafael Guerra, presidente del Poder judicial de la Ciudad de México, por detectar conflicto de interés y ordenó que el caso fuera revisado por otra instancia.

Este suceso le dio esperanza a Elisa Vicedeo de que Eduardo Carbajal sea detenido por abusar de ella.

Aún no hay fecha para la audiencia contra Eduardo Carbajal y Elisa Vicedo asegura que hay otra víctima que denunció al actor.