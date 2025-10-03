Edna Monroy -de 45 años de edad- señala a Enrique Fuentes, cuñado de Jacqueline Bracamontes, de violencia de género.

La conductora Edna Monroy denunció públicamente que fue víctima de violencia por parte de su expareja, Enrique Fuentes, de 50 años de edad.

Edna Monroy acusa a cuñado de Jacqueline Bracamontes de agredirla durante su relación

La conductora narra que fue pareja de Enrique Fuentes por año y medio; durante toda su relación sufrió agresiones físicas y psicológicas, incluso Edna Monroy compartió la foto de un moretón.

“Sufrí una agresión por segunda vez de mi expareja, una persona que por las buenas es muy bueno, pero por las malas es híjole. Llevaba un año y medio con él, pues no es la primera vez que es agresivo físicamente, de hecho, es la segunda así tan fuerte” Edna Monroy

Edna Monroy menciona que ha vivido un proceso complicado, pues su relación abusiva estaba “apagando su brillo”, poco a poco.

Edna Monroy (Instagram/@ednamonroy)

“Hace unos días, mi vida cambió profundamente, no fue algo que planeé pero sí algo que en el fondo sabía que tarde o temprano tenía que hacer. Había partes de mi historia que ya no podían seguir así. Durante mucho tiempo, caminé en silencio, apagándome poquito a poco sin darme cuenta Edna Monroy

La conductora dice que tratará de iniciar una nueva etapa en su vida y reconstruirse tras ser víctima de violencia.

“No les voy a mentir, da miedo, también da fuerza, una fuerza distinta, real (…) nunca es tarde para elegir, y no eres débil por tener miedo, al contrario, eres valiente por estar aquí” Edna Monroy

Enrique Fuentes es hermano de Martín Fuentes, actual esposo de Jacqueline Bracamontes, de 45 años de edad.

Edna Monroy fue golpeada por su expareja en septiembre

El pasado 7 se septiembre, Edna Monroy compartió con sus seguidores de Instagram que Enrique Fuentes la había golpeado.

Edna Monroy publicó un video donde mostraba un moretón cerca del ojo y otras lesiones en el rostro.

“Quiero aclarar que sufrió una agresión por segunda vez de mi expareja”, mencionó Edna Monroy en su video.

La conductora reveló que no era la primera vez que Enrique Fuentes la golpeaba.

Hasta el momento, se desconoce si Edna Monroy denunció a Enrique Fuentes por la agresión.

Edna Fuentes mencionó que estaba lista para seguir con su vida y que buscaba concientizar con su caso a otras personas sobre la violencia en las relaciones.

“Elijo transformar el dolor en fuerza”, escribió en su cuenta de Instagram, donde recibió varios comentarios de apoyo.

Enrique Monroy es un consultor financiero, hijo del abogado Enrique Fuentes de León, y quien fue señalado de diversos delitos en México y Estados Unidos.