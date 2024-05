Kimberly la más preciosa no se va a divorciar de Óscar Barajas, aunque él hasta video hizo y aseguró que había sacado sus cosas de la casa de la influencer.

El matrimonio de Kimberly la más preciosa -de 33 años de edad- ha estado envuelto en escándalos y rumores de separación.

Recientemente, Óscar Barajas hizo un en vivo para confirmar su divorcio de Kimberly la más preciosa, pero ella sólo se burló de él y niega que estén separados.

El esposo de Kimberly la más preciosa, Óscar Barajas, aseguró en un video que su separación era inminente y que ya se iba a mudar de la casa conyugal.

Sin embargo, todo se trató de una falsa alarma, pues Kimberly la más preciosa niega que se vaya a divorciar.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Kimberly la más preciosa desmintió que esté separada de su esposo y explicó qué pasó en el video de Óscar Barajas.

¿Kimberly La Más Preciosa se divorcia de Oscar Barajas? Se les acabó el amor y no llevan ni un mes de casados

“No hay separación (…) fue lo que se dio a pensar en el momento, pero como todo Patrimonio tenemos problemas y en el momento explotamos. Lamentablemente lo hicimos público y no sé que se le vino en mente hacer un live”

Kimberly la más preciosa explica que cuando Óscar Barajas estaba hablando del divorcio, ella prefirió no contestar, pues no quería decir algo de lo que se arrepintiera después.

“Yo no decía nada, no comenté nada porque dije: ‘No, yo lo quiero, prefiero no decir nada porque voy a explotar eso puede ser que nos lleve a algo peor’. Todos tenemos problemas”

Kimberly la más preciosa