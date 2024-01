¿Kimberly La Más Preciosa se divorcia de Oscar Barajas? La pareja se vuelve a pelear en plena transmisión en vivo a casi un mes de haberse casado.

Tras varias especulaciones, Kimberly La Más Preciosa -de 33 años de edad- y Oscar Barajas se casaron el pasado 11 de diciembre con una gran fiesta.

Había sido a principios de diciembre que Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas -de edad desconocida- se habían casado por el civil.

Sin embargo, tal parece que el amor no les duró un mes y es que a través de las redes sociales han protagonizado varias peleas que ha puesto a pensar a sus seguidores sobre una presunta ruptura.

Y es que en esta ocasión Kimberly La Más Preciosa exhibió a Oscar Barajas por enojarse por todo e incluso reveló que se pone agresivo por lo que prefiere dejarlo solo.

Desde antes de casarse, Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas habían protagonizado varias peleas por lo que muchos de sus seguidores ponían en duda su matrimonio.

Pese a todas las especulaciones y problemas, Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas llegaron al altar en una boda que no estuvo alejada de la polémica.

Pero a casi un mes de haber llegado al altar, Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas han demostrado que su matrimonio no es perfecto y es que han protagonizado varias peleas en las redes sociales.

A través de TikTok se compartió un video en donde se puede ver a Kimberly La Más Preciosa en su automóvil.

Sin embargo lo que sorprendió es que confiesa que se le acabó el amor por Oscar Barajas, ¿pero será que piensa en el divorcio?

En el video Kimberly La Más Preciosa asegura que todo se le había acabado, menos el hambre por lo que había decidido ir a la gasolinera.

“Estoy aquí en la gasolinería porque todo me pasó, se me acabó el amor, la gas y los datos, pero el hambre jamás”

Pero no fue el único video que se viralizó que mostraría una pelea entre Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas.

Ya que en otra parte de la transmisión de Kimberly La Más Preciosa, se puede escuchar como se pelea con Oscar Barajas.

Aunque no se puede ver bien a Oscar Barajas, en el video se puede escuchar a Kimberly La Más Preciosa discutiendo incluso le pide que se acerque porque no le puede gritar.

De acuerdo con el video, la pelea comenzó porque Kimberly La Más Preciosa no dejó que Oscar Barajas le comprará un pantalón a su hija.

Visiblemente molesto, Oscar Barajas le dice a Kimberly La Más Preciosa que él la prefirió a ella antes de todo.

Kimberly La Más Preciosa se encuentra tan molesta que incluso le dice a Oscar Barajas que si no se encontraba a gusto podía agarrar sus cosas e irse.

Más adelante en su transmisión en vivo, Kimberly La Más Preciosa señala que Oscar Barajas se enoja de todo.

Pero sorprendió al revelar que prefiere que se vaya a tomar solo ya que se pone agresivo cuando lo hace.

“Oscar de todo se enoja, no le voy a hacer caso. Ahorita mejor lo que hago voy y me pongo borracha y si él se quiere ir a tomar, que se vaya a tomar que a cabo no le haya y prefiero que se vaya a tomar él solo porque usa mucho la violencia cuando anda tomado”

Kimberly La Más Preciosa