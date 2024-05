Un live revela que ahora sí habría llegado el fin de la relación de Kimberly La Más Preciosa y Oscar Barajas, tras haber cumplido su primer año de matrimonio.

A inicios del mes de abril, Kimberly La Más Preciosa -de 33 años de edad- y Oscar Barajas compartieron amorosos mensajes de un año de casados, pero tal parece que a un mes de esto, ya se puso fin a la relación.

Pero ¿qué fue lo que pasó?

Te contamos lo que un Oscar Barajas -de 26 años de edad- a punto del llanto contó en un live, mientras Kimberly La Más Preciosa solo se dedicaba a reír y a arreglarse frente a la cámara.

En más de una ocasión Kimberly La Más Preciosa junto con Oscar Barajas han anunciado su separación, a pesar de que habían compartido que hasta buscaban adoptar un hijo.

Sin embargo, por medio de un breve live en el canal de YouTube de Oscar Barajas, el enfermero se mostró muy sensible al revelar que sería su último video con Kimberly La Más Preciosa.

¿Kimberly La Más Preciosa se divorcia de Oscar Barajas? Se les acabó el amor y no llevan ni un mes de casados

Por casi 20 minutos, Oscar Barajas se dedicó a decir que por decisión de Kimberly La Más Preciosa, su matrimonio había llegado a su fin.

Y es que para Oscar Barajas resultó de mucha importancia revelar a sus seguidores de YouTube, que la situación en su vida iba a cambiar.

Siempre con lágrimas en los ojos y en algunas ocasiones enfrentando a Kimberly La Más Preciosa quien iba manejando, el esposo apuntaba a que fue decisión de ella ponerle fin a su matrimonio.

En el live, Oscar Barajas aludió a que su ruptura se habría detonado por temas del crecimiento profesional de la influencer, pues en más de una ocasión repitió que encontrara alguien que la apoyara.

En aquel momento del live, Oscar Barajas aseguraba llevar sus maleta y al salir de trabajar buscaría un departamento para rentar.

Oscar Barajas hizo un live revelando que Kimberly La Más Preciosa se rindió con su matrimonio, pero la influencer parecía que nada más le estaba dando el avión.

Como si se tratara de un simple berrinche, la miembro de Las Perdidas no mostró el mínimo de empatía en el live de Oscar Barajas a su dolido esposo.

Pues incluso, Kimberly La Más Preciosa presumía que ese día se había decidido arreglar, además de reírse de algunos comentarios que Oscar Barajas hacía en su live, pues incluso que cada vez que él le pedía una declaración ella se negaba a darla.

“Yo no tengo nada que decir, tú platica con tu gente, yo no tengo porque dar explicaciones (...) ¿qué no puedo reírme o qué?”.

Kimberly La Más Preciosa, influencer.