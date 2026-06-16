Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros, acá te damos el horario del 16 de junio.

La fiesta colombiana llega la Ciudad de México con los cantantes Carlos Vives y Silvestre Dangond.

Horario del concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros

El concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en Estadio GNP Seguros tiene este horario:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Carlos Vives y Silvestre Dangond (Especial)

Como parte del espectáculo, se contará con la presencia de la agrupación ChocQuibTown que también interpretará sus mejores éxitos.

Ruta para llegar al Estadio GNP Seguros

En transporte público, la mejor opción para llegar al Estadio GNP Seguros es Ciudad Deportiva y Puebla de la línea 9 del Metro CDMX.

Si viajas en auto, el recinto tiene estacionamiento por las por las puertas 7,8, 9 y 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez y también la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

La dirección del Estadio GNP Seguros es Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México.