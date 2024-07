Los nombres de Sergio Andrade y Mary Boquitas son bien conocidos en el mundo del espectáculo, pero son pocos los que conocen la historia que hubo entre ellos.

Sergio Andrade -de 68 años de edad- y Mary Boquitas -de 54 años de edad- fueron miembros del clan Trevi-Andrade, un tema que los persigue hasta la fecha.

Entre escándalos en los que también está involucrada Gloria Trevi -de 56 años de edad- hay una historia que Mary Boquitas fue destapando con los años.

La cual trata de su matrimonio violento con Sergio Andrade que terminó con las denuncias recientes en Estados Unidos.

Sin duda alguna, uno de los episodios más turbulentos en la vida de María Raquenel Portillo, alias Mary Boquitas, fue su matrimonio con Sergio Andrade.

El ahora ex mánager de Gloria Trevi se casó con Mary Boquitas cuando esta tenía apenas 15 años de edad.

Incluso, de acuerdo con algunos medios, la unión con Sergio Andrade se dio a pocas semanas de que la joven tuviera su fiesta de los XV años.

Un matrimonio en el que, recordó en 2023 Mary Boquitas en su podcast En Boca Cerrada, hubo un violencia y hasta un aborto.

María Raquenel Portillo fue la segunda esposa de sergio Andrade, quien en total se casó con por lo menos 5 mujeres. El matrimonio duró 5 años.

Fue en mayo de 2023 que Mary Boquitas lanzó el capítulo en su podcas titulado “Mi vientre vacío: los hijos que nunca tuve”.

En él, la cantante reveló el procedimiento por el que Sergio Andrade la hizo pasar sin su consentimiento después de que ambos supieran que estaba embarazada.

De acuerdo con Mary Boquitas, fue Sergui Andrade quien le llevó la prueba de embarazo tras haber estado presentando náuseas.

Y pese a que a la joven le generaba emoción y cierto alivio la noticia, no fue lo mismo para Sergio Andrade.

Pues el entonces mánager planeó un viaje a Estados Unidos junto con su primer esposa Norma Miranda, diciéndole a Mary Boquitas que la llevarían a una revisión prenatal.

Sin embargo, narró como entró a una clínica junto a Norma Miranda, quien se encargó del papeleo correspondiente en el lugar.

Fue así que ingresaron a Mary Boquitas a una habitación privada en la que la sedaron. Por lo que al despertar, el aborto ya había ocurrido.

Un episodio en la vida de Mary Boquitas del cual no se enteró Gloria Trevi cuando todo pasó.

“Una parte de mí, un pedazo de mi ser había sido cruelmente extirpado y con él, mi ilusión de vivir [...] Por fuera intenté poner mi mejor cara, tenía que aprovechar esas buenas rachas de mi esposo fuera como fuera. Aunque creo que todavía no entendía el alcance de lo que me acababa de pasar o mejor dicho lo que me acababan de hacer sin mi conocimiento y consentimiento, simplemente me refugié en mi inocencia”.

Mary Boquitas