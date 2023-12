Hace más de 30 años Gloria Trevi y Sergio Andrade enfrentaron demandas penales y cárcel como parte de un supuesto clan que esclavizaba a jóvenes mujeres, que buscaban ser artistas y cantantes. Recientemente y luego de una labor de convencimiento, por la productora Carla Estrada, la cantante regía decidió contar su versión de los hechos a través de la bioserie “Ellas Soy Yo”, que transmitió TelevisaUnivision y VIX hace apenas unas semanas.

La historia de la bioserie es desgarradora y da cuenta de la permanente manipulación y abusos que “César Santiago” (el nombre que, por cuestiones legales, le pusieron al personaje de Sergio Andrade) realizaba contra Trevi y otras jóvenes: golpes, encierros, chantajes, humillaciones, privación de alimentos y agua, además de torturas psicológicas.

De hecho, hoy –al ver lo que hacía Andrade- nos damos cuenta que aplicaba muchas de las prácticas que sectas religiosas y grupos guerrilleros aplican a sus seguidores o capturados para “romper” su espíritu y convertirlos en dóciles colaboradores. Tales como “El Templo del Pueblo” en Guyana; Los “Davidianos” en Texas, EU; o, incluso NXIVM que operaba tanto en México como en EU.

Trevi decidió confiar en Carla Estrada y TelevisaUnivision para hacer 50 capítulos de su serie. Fue una decisión acertada. Tan en solo en TV abierta tuvo a diario un promedio de 5.4 millones de personas viendo la serie, más otras que la pudieron ver por la plataforma de streaming VIX. De hecho, la plataforma reportó 33 millones de horas de consumo tan solo de este serial. En prensa el retome de la bioserie fue espectacular con más de 2,400 notas en la prensa de México y de EU. Además, de 59 millones de personas alcanzadas, en ambos países, por plataformas digitales. Y tanto en prensa como en las redes sociales la tendencia fue mayoritariamente (88%) positiva.

Tuvo tan buena recepción la bioserie y el acompañamiento que le dieron varias instituciones –como Conavim, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la CDMX o la Asociación para el Desarrollo Integral de personas Violadas- que en la Cámara de Diputados la serie logró unificar consensos y gracias a su trama se reformó y actualizó la Ley de Trata en México. Esta Minuta de vanguardia está ahora en revisión en el Senado.

Sin embargo, no todo fue “mil sobre hojuelas”. Varias fundaciones no quisieron acompañar el proceso y también Univision, en EU, prefirió no transmitir la serie en TV abierta por miedo a demandas. Y es que Trevi está por enfrentar un juicio, en las siguientes semanas, en California, EU. Sus denunciantes son un par de mujeres –cuyas identidad se han reservado- quienes dicen fueron explotadas sexualmente por Trevi y Andrade. A decir de Trevi y su equipo legal, la demanda en California estaría patrocinada por TV Azteca, empresa con la que ha tenido añejas diferencias.

La estrategia de Trevi, contra el último litigio que le queda por temas de abuso/acoso, ha ido en varios frentes en California: Primero, ha peleado que la identidad de sus acusadoras se haga pública, a manera de que dejen el cómodo anonimato; ha presentado demandas de daño moral contra ellas y, la más reciente, ha demandado civilmente a su ex manager –Sergio Andrade- y a las dos mujeres que la demandan, aduciendo ellas le auxiliaban a él a explotarla sexual y económicamente.

La agresiva estrategia legal de Trevi la lleva su nueva abogada, Camille Vasquez, quien ha defendido a otras estrellas de Hollywood como Johnny Depp. Ahora, de seguir en su juicio, las dos demandantes de Trevi, deberán costear sus propios abogados y arriesgan ir a la cárcel de ser condenadas o incluso de demostrarse que su demanda tiene hechos falsos.

Trevi nunca había demandado a Andrade antes. En México, cuando salió ella de la cárcel y del shock de haber perdido a un hijo, los presuntos delitos de Andrade ya habían prescrito. Pero en California, donde algunos de los hechos de Andrade habrían ocurrido, hay una ley que permite reclamar daños económicos (civiles) si se demanda antes del 31 de diciembre de este año. Es justo de este resquicio legal en California que están usando las demandantes de Trevi, pero ahora también Trevi contra ellas y Andrade.

Me parece que Trevi tiene buenas posibilidades de ganar el juicio que hay contra de ella, o que incluso la demanda contra ella sea retirada ante falta de pruebas. Pero lo más probable es que la demanda no llegue a su fase final, ante un jurado.

Todo lo que está sucediendo son maniobras de ambas partes: de las demandantes anónimas para buscar un beneficio económico a costa de Trevi, y esta última de buscar sus acusadoras retiren la demanda en su contra.

Sergio Andrade, por su parte, no ha podido ser notificado en México pues nadie conoce su domicilio, así que ni siquiera será parte del juicio.

Nunca vamos a saber a ciencia cierta todo lo que pasó en el entorno de Andrade. Pero Gloria Trevi si ha dejado ver parte de su vida en la bioserie. En la Cámara de Diputados estuvo dispuesta a enfrentar todo tipo de preguntas y ahora buscará testificar en California, donde los juicios son cosa seria.

Trevi pues ha hecho lo correcto al visibilizar el tema de la trata, al buscar que las jóvenes de América Latina no se dejen seducir por acosadores, e incluso al comparecer al Congreso mexicano para endurecer las leyes contra la trata de personas. Estamos pues viendo a una Trevi que pasa de contar lo sucedido en sus canciones a una artista buscando clarificar partes de su vida, en buscar justicia y sobre todo en dejar un legado para sus millones de seguidores y sus dos hijos.

Ahora sí que la cantautora regia ha evolucionado y esta dispuesta, luego de décadas, a enfrentar sus tormentos. Ha sido un tortuoso camino. Pero está por llegar a su fin y muchas cosas saldrán a la luz. Material para hacer una segunda bioserie habrá.